El invierno viene siendo desde hace mucho tiempo otro motivo de preocupación para los industriales argentinos que, en los días más fríos de la estación, sufren la escasez del combustible por los cortes en el suministro que ordenan los gobiernos con el fin de asegurar la provisión domiciliaria, que provocan la interrupción de los procesos productivos, con los consiguientes costos que esta produce.
Industriales piden previsibilidad en el suministro de gas en invierno
La UIA expresó su preocupación sobre la provisión de GNL en los próximos meses. Anticiparon una recuperación de la actividad en marzo.
En la reunión de Junta Directiva de la entidad se analizó la situación ante los cambios decididos la semana pasada por el gobierno nacional que decidió postergar la adjudicación del agente privado que a partir de este año iba a estar a cargo de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y su comercialización en el mercado interno, lo que seguirá en manos de Enarsa
En un contexto mundial imprevisible y de precios volátiles como consecuencia del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, que bloqueó el Estrecho de Ormuz, los industriales argentinos destacaron “la importancia de garantizar previsibilidad para el suministro energético, dada su incidencia directa en la continuidad de los procesos productivos” y recordaron los costos que esta situación genera en la actividad, ya bastante golpeada por la caída de los salarios, la apertura de importaciones y los altos costos financieros.
En un comunicado de prensa emitido tras la reunión de la Junta del martes, informaron que la UIA mantuvo reuniones con la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Industria, donde planteó su preocupación por la provisión de GNL durante los picos de demanda invernal y presentaron una propuesta orientada a adoptar medidas transitorias para atenuar el mayor costo del abastecimiento de GNL sobre la demanda industrial, con el objetivo de preservar los niveles de producción, aún en un contexto donde la mitad de las máquinas están paradas por la falta de actividad económica.
Mejora en marzo
Por otro lado, durante la reunión el Centro de Estudios de la UIA (CEU) anticipó para marzo una posible recuperación mensual de la producción industrial del 5% respecto de febrero y un crecimiento interanual estimado de 3,6%, explicado en gran medida por el bajo nivel de comparación respecto a marzo de 2025. Aún con esta recuperación de marzo, el trimestre cerrará con una caída de -2,7% interanual, con niveles de actividad por debajo de los años previos.
De acuerdo con el informe de la UIA, estas mejoras en los niveles de actividad – apuntalados también por una baja en las tasas de interés, pero con un aumento de la morosidad- son consecuencia del buen desempeño de los sectores vinculados a la agroindustria y la energía mientras que textiles, maquinaria, materiales para la construcción y bienes de consumo durable se encuentran afectados por la apertura de las importaciones.