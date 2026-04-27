La Unión Industrial de Santa Fe consideró como un “hito necesario para el sector productivo provincial” la sanción de la modificación del Código Procesal Laboral (Ley Nº 7945) en la Legislatura provincial la semana pasada marca un hito necesario para el sector productivo de nuestra provincia porque “apunta a resolver uno de los problemas más complejos que enfrentamos: la alta litigiosidad y la falta de previsibilidad jurídica”.
La UISF considera a la reforma del Código Procesal Laboral como un paso clave hacia la competitividad
La entidad empresaria destacó el trabajo de los legisladores y consideró a las modificaciones como “un hito necesario para el sector productivo provincial”.
En un comunicado de prensa emitido por la entidad gremial empresaria local, los industriales de la región explican que la aprobación legislativa es “vital para nuestra industria” porque durante mucho tiempo el sistema operó “bajo una lógica que castigaba la producción con sobrecostos financieros y una incertidumbre constante”.
Apoyo a la reforma
En el mismo sentido, la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) destacó la sanción definitiva de la modificación del Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe como “un avance significativo en una agenda que venimos impulsando activamente” ya que “tal como hemos planteado en reiteradas oportunidades, el esquema vigente generaba sobrecostos relevantes para el sector productivo, incertidumbre y pérdida de competitividad, sin traducirse en una mejor protección para los trabajadores”.
“La reforma sancionada incorpora herramientas clave para abordar estos problemas estructurales, entre ellas el fortalecimiento de instancias administrativas previas —como las comisiones médicas— y la introducción de criterios más adecuados en la determinación de honorarios profesionales, contribuyendo a un sistema más ágil, previsible y equilibrado”, dice la entidad que destacó también el trabajo conjunto hecho con los legisladores.
Tras una reunión con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el senado provincial dio sanción definitiva por unanimidad cambios en el Código Procesal Laboral santafesino que, según opinión del oficialismo provincial, cerrará una de las puertas a "la industria del juicio” laboral por accidentes y enfermedades en contextos de trabajo incorporando instancias administrativas previas (se prioriza la resolución ágil a través de comisiones médicas, evitando el desgaste judicial innecesario), claridad en honorarios ( se establecen parámetros lógicos para los costos profesionales, equilibrando una balanza que solía estar descompensada) y la modernización operativa (proceso judicial más rápido beneficia tanto a la empresa que necesita producir como al trabajador que busca una respuesta justa).
Más adelante, el comunicado de la UISF advierte que, para que la ley tenga un cumplimiento real y efectivo, “es imperativo que tanto el cuerpo de peritos como las comisiones médicas funcionen con la máxima idoneidad y celeridad porque es la garantía de que la reforma se traduzca en una mejora verdadera para el sistema”.