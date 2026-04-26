Agenda parlamentaria de Unidos: entre la necesidad de caja y los desafíos judiciales

Para la definición de la reforma al Código Procesal Laboral, el Senado se ocupó de consultar a la mayoría de los sectores involucrados, invitó a los dos diputados (José Corral y Martín Rosúa) que impulsaron los cambios y culminó el proceso en una amplia y rica reunión en la Corte Suprema de Justicia. Foto: Guillermo Di Salvatore