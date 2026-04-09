"Visibilizar el tema"

Buscan generar un marco legal para el desarrollo y el uso de la Inteligencia Artificial en el país

La iniciativa del santafesino Diego Giuliano se suma a otras que ya están bajo estudio en la Cámara de Diputados de la Nación y toma como referencia la legislación de la Unión Europea. "Tenemos que empezar a discutir ésto, porque de lo contrario nos va a llevar puesto a todos", dijo el legislador.