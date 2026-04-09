Se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que tiene por objetivo definir el marco legal para el desarrollo y el uso de la Inteligencia Artificial en el país con el fin de "preservar la protección de los derechos humanos, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos y asegurar la democracia y el estado de derecho" y evitar sus peores consecuencias como la discriminación, la cancelación y la invasión de la privacidad de las personas.
Buscan generar un marco legal para el desarrollo y el uso de la Inteligencia Artificial en el país
La iniciativa del santafesino Diego Giuliano se suma a otras que ya están bajo estudio en la Cámara de Diputados de la Nación y toma como referencia la legislación de la Unión Europea. "Tenemos que empezar a discutir ésto, porque de lo contrario nos va a llevar puesto a todos", dijo el legislador.
Se trata de una iniciativa del santafesino Diego Giuliano, que se suma a otras presentadas en la Cámara Baja que abordan el tema desde distintas perspectivas. En este caso, está inspirada en la legislación que la Unión Europa tiene vigente sobre el tema, establece un Registro Nacional de Sistemas de Inteligencia Artificial, define a los actores y los distintos niveles de riesgo del sistema en bajo, medio y alto en función del uso, la transparencia frente al usuarios, la gestión de los datos personales y la protección de los Derechos Humanos y garantías individuales.
La iniciativa, por otro lado, establece que, sin excepciones, las evaluaciones de impacto, los manuales de uso las fuentes de información y datos utilizados para su entrenamiento y la revisión de la autoridad de aplicación se consideran información pública y de libre acceso a cualquier ciudadano; y prohíbe sistemas que, entre otras cosas, desplieguen técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas: exploten vulnerabilidades; incluyan sistemas de categorización biométricas; realicen puntuación social basándose en comportamientos sociales o rasgos personales y evalúen el riesgo de un individuo únicamente en perfiles o rasgos de personalidad, entre otras causas.
Hipótesis problemáticas
"El proyecto está más cerca de la legislación europea que del dejar hacer, dejar pasar. Lo que hice fue un profundo análisis respecto de cuáles son las hipótesis problemáticas, donde podemos incluir lo que pasó en la escuela de San Cristóbal, ahí tenemos una lección que debemos aprender", dice el legislador santafesino.
Y, lejos de pensar que se trata de un tema difícil de regular pone como ejemplo de que si se puede las asistencias de Mark Zuckerberg al senado de los Estados Unidos, que tienen una visión más liberal del tema, "donde le piden explicaciones a una de las personas más ricas del mundo hasta hacerlo transpirar, lo hacen pedir disculpas. El Estado tiene que estar presente, no es un tema que podemos dejar en manos de la libertad del mercado pura porque también existe la deep internet, la maldad humana funciona por ese lado".
"No hay que detener la evolución de la Inteligencia Artificial y además va a suceder independientemente de lo que quieran los estados. El tema es cómo se categorizan los sectores de riesgo. Entonces, creo que lo que hay que hacer es detectar las situaciones de sensibilidad, de conflictividad o de daño que hay. Creo que hoy uno de los desafíos más grandes hoy de los Estados es resguardar la igualdad y la privacidad que son los valores, los derechos más vulnerables de este tiempo. El derecho no puede contra esto. Invadieron la privacidad de una manera increíble y también invadieron otros sectores", dice el legislador santafesino.
"Hay situaciones de daño social mucho más grande que los que se pretenden resolver. En la matanza de Myanmar, que fue una limpieza étnica, según relata Yuval Harari, el algoritmo de facebook tuvo una participación decisiva porque trabaja con la implicación del usuario, como las redes son gratuitas, lo que busca el sistema es que vos estés implicado, que estés más tiempo allí porque eso les aumenta sus posibilidades de publicidad, sus ganancias. El odio racial, los discursos de odio en general, la violencia, se está probando que ha dado más implicación del usuario que otros temas. Por lo tanto necesitamos regularlo".
"La inteligencia artificial y en general todo lo que está conectado con ella, utilizada de manera negativa, atenta contra los valores de la libertad y la privacidad. Nuestra Constitución desde 1853 habla de las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden público, ni la moral, ni perjudican a un tercero están sólo reservadas a Dios y exentas de los magistrados.
"Y si no crees en Dios, ni Dios se mete ahí. Hoy, cuando tus datos están robotizados, hay un entrecruzamiento que terminan en perfilamientos exactos de las personas, modos de consumo, te conocen más que tu madre. Y eso es un avance sobre la privacidad", dice Giuliano.