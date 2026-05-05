Este martes, la ciudad de Santa Fe dio un paso histórico en su consolidación como polo deportivo internacional. En un colmado Salón Blanco de la Casa de Gobierno, se realizó la presentación oficial de la séptima edición del Mundial Juvenil de Aguas Abiertas 2026, un evento que por primera vez aterrizará en suelo argentino y tendrá como escenario natural el emblemático Parque del Sur.
Santa Fe se proyecta al mundo: presentaron oficialmente el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas 2026
La ciudad capital será sede, por primera vez en la historia argentina, de esta competencia internacional que reunirá a los mejores nadadores jóvenes del planeta. El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti encabezaron el acto en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.
El acto contó con la presencia central del gobernador Maximiliano Pullaro, quien subrayó el sentido estratégico de la inversión pública en deporte. “Cada inversión que hacemos, tanto para organizar eventos como para desarrollar infraestructura, responde a la convicción de que Santa Fe está dando vuelta la página. Durante muchos años fuimos identificados con la violencia, pero entendimos que había herramientas para cambiar esa realidad y mostrarle al mundo que se puede vivir en paz y con orden”, sostuvo.
El mandatario vinculó esa transformación con una agenda integral que combina seguridad y desarrollo humano. “A la par de las políticas de seguridad, empezamos a invertir fuerte en prácticas deportivas, en acompañar a clubes e instituciones y en generar eventos que movilicen a nuestros jóvenes. Queremos que niñas, niños y adolescentes encuentren en el deporte un camino”, afirmó.
En esa línea, remarcó que, aun en un contexto económico adverso, la Provincia decidió priorizar este tipo de iniciativas. “Estamos trabajando en el evento deportivo más grande de América Latina, como serán los Juegos Suramericanos, donde vamos a recibir a más de 5.000 atletas. Santa Fe se va a convertir en la capital nacional del deporte y va a seguir acompañando a cada deportista”, señaló.
Asistieron al acto la ministra de Igualdad y Desarrolló Humano, María Victoria Tejeda; el secretario General, Juan Cruz Cándido; el vicepresidente de la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena; el vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Corral, y el secretario provincial de Deporte, Fernando Maletti, junto a la mascota oficial de los Juegos Suramericanos, Capi, a nadadoras, nadadores, y exnadadores.
Un escenario de jerarquía internacional
La cita mundialista está programada para desarrollarse del 3 al 6 de septiembre de 2026. Durante esas jornadas, el Parque del Sur recibirá a delegaciones de diversos continentes que competirán en las distancias de 10 kilómetros, 7,5 kilómetros, 5 kilómetros y la modalidad Knockout Sprint.
La elección de Santa Fe no es casual. La tradición de la provincia en la natación de aguas abiertas y las condiciones técnicas del circuito local fueron determinantes para que la Federación Internacional avalara la candidatura conjunta entre el Gobierno Provincial y FESANA.
El deporte como política de Estado
El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, destacó que “para ser la capital nacional del deporte tiene que haber un gobierno que lo impulse”, y subrayó que este tipo de eventos son el resultado de decisiones políticas sostenidas.
Por su parte, el presidente de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, Sergio Antonini, valoró el trabajo conjunto de la Provincia y el Municipio: “Detrás de esta designación hay un esfuerzo importante y una trayectoria que ubica al deporte santafesino en el más alto nivel”.
La presidenta de la Federación Santafesina de Natación, Yanina Primón, señaló que la competencia convocará a cerca de 400 participantes de distintos países, mientras que la nadadora santafesina Sofía Garcés expresó su entusiasmo por competir en su provincia: “Es un orgullo representar a Santa Fe en un torneo de este nivel”.
El Mundial Juvenil de Aguas Abiertas 2026 incluirá pruebas de 10, 7,5 y 5 kilómetros, además del formato Knockout Sprint, en un circuito natural que reúne condiciones técnicas destacadas para este tipo de disciplinas. El evento se inscribe en una estrategia provincial orientada a posicionar a Santa Fe en el calendario deportivo internacional y a fortalecer el desarrollo de las disciplinas acuáticas.
Rumbo a los Juegos Suramericanos
Más allá de la importancia propia del campeonato del mundo, esta competencia funcionará como un "test event" fundamental de cara a los Juegos Suramericanos. Esta sinergia permite a la organización ajustar la logística y la infraestructura necesarias para recibir eventos de gran magnitud, garantizando que Santa Fe esté a la altura de las máximas exigencias deportivas.
"Esta actividad se enmarca en una agenda que posiciona a nuestra provincia como sede de eventos de relevancia internacional y fortalece el desarrollo de las disciplinas acuáticas en todo el territorio", señalaron las autoridades durante la presentación.
El respaldo de la familia deportiva
La presencia de los máximos directivos de CADDA y FESANA, sumado al apoyo de figuras históricas de la natación santafesina, subraya el consenso y la expectativa que genera este certamen. Para los jóvenes nadadores locales, el mundial representa no solo una meta competitiva, sino también la oportunidad de mostrarse ante su público en una de las pruebas más exigentes del calendario internacional.
La presentación de hoy marca el inicio de la cuenta regresiva para un evento que transformará a Santa Fe en el epicentro de la natación mundial en 2026. Con el esfuerzo coordinado entre provincia, municipio y federaciones, la capital santafesina se prepara para escribir una nueva página dorada en su rica historia deportiva.