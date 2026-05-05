Se disputará en septiembre 2026

Santa Fe se proyecta al mundo: presentaron oficialmente el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas 2026

La ciudad capital será sede, por primera vez en la historia argentina, de esta competencia internacional que reunirá a los mejores nadadores jóvenes del planeta. El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti encabezaron el acto en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.