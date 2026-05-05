El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó el decreto N° 926 disponiendo la situación de emergencia y/o desastre agropecuario desde el 1° de abril de 2026 hasta el 30 de septiembre de este año a todas las explotaciones agropecuarias afectadas por el evento climático, excesos de precipitaciones y desbordes de ríos, arroyos y cursos de agua que se encuentran ubicadas en 19 localidades de la provincia.
Disponen la emergencia agropecuaria hasta septiembre para 19 localidades santafesinas
Es para paliar en parte los efectos de las inusuales precipitaciones registradas en la zona norte de la provincia. También incluye al sector hortícola de La Capital.
La medida abarca a productores instalados en en los distritos Fortín Olmos, Garabato, Los Amores, Golondrina, Intiyaco, Cañada Ombú y Los Tábanos del Departamento Vera. También de Gato Colorado, Villa Minetti, San Bernardo, Pozo Borrado, Tostado, Gregoria Pérez de Denis, Santa Margarita y Logroño pertenecientes al Departamento 9 de Julio así como de Villa Guillermina del Departamento General Obligado.
La medida también alcanza a la producción hortícola desarrollada en el cinturón hortícola de la ciudad de Santa Fe. Comprende los distritos Recreo, Monte Vera y Santa Fe pertenecientes al Departamento La Capital, con excepción de San José del Rincón.
El gobernador es acompañado en el decreto por la firma de los ministros de Economía, Pablo Olivares; y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
La resolución del Ejecutivo se fundamenta en la recomendación efectuada la semana pasada por la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria que se reunió en dependencias de Desarrollo Productivo.
Los productores alcanzados por el decreto, con excepción de los apicultores, deberán iniciar los trámites para solicitar el certificado de emergencia ante la administración pública a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (SISAGEA). En cambio los apícolas deberán realizar la presentación ingresando a PROAP para completar el formulario de declaración jurada en la sección Emergencia Agropecuaria.
La fecha límite es el 30 de junio de 2026 para la presentación por parte de los productores agropecuarios alcanzados por el decreto, mediante el Portal Web Oficial de la Provincia.
El decreto también establece que el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Subdirección General de Ordenamiento Territorial y Emergencia Agropecuaria, confeccionará los listados de productores que formarán parte del Registro Único de Productores en Situación de Emergencia o Desastre Agropecuario, el cual se actualizará semanalmente y será comunicado públicamente por medio de resoluciones ministeriales, que estarán disponibles para ser consultadas en el portal web oficial
Además, en el instrumento se dispone la prórroga del pago de las cuotas 3, 4 y 5 del Impuesto Inmobiliario Rural. Las nuevas fechas establecidas son 30 de noviembre, 29 de enero de 2027 y 31 de marzo, respectivamente.
También se difieren los pagos del Inmobiliario Urbano de las cuotas 2, 3 y 4 del corriente año. Las fechas límites ahora serán 30 de octubre; 31 de diciembre y 26 de febrero de 2027, respectivamente.
Más adelante, el decreto establece la condonación de las cuotas del Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano correspondientes al año 2026 para los productores que posean certificados de desastre agropecuario y cuya actividad se desarrolle en predios ubicados en los 19 distritos comprendiendo las cuotas 3° , 4° y 5° del impuesto inmobiliario rural y las cuotas 2°, 3° y 4° del impuesto inmobiliario urbano.
Dispone que API emita certificados de crédito fiscal o proceda a la devolución cuando los productores poseedores de certificados de Desastre Agropecuario hubieran abonado las cuotas del Impuesto Inmobiliario Rural o Urbano, que debieron estar condonadas.
El gobierno también suspende por 180 días después de finalizado el período de la declaración de la emergencia y/o desastre agropecuario, la iniciación y sustanciación de los juicios y acciones administrativas iniciadas por el cobro de impuestos.
El ministerio de Desarrollo Productivo quedó facultado para proponer la declaración de nuevas zonas en situación de emergencia y/o desastre agropecuario.
En el último punto, crea el Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria. Funcionará dentro de Desarrollo Productivo. El Registro tendrá por finalidad facilitar la identificación temprana de la disponibilidad de campos destinados a pastaje, hotelería, alquiler y/o capitalización de hacienda; alimentos para la hacienda; y servicios de transporte de animales e insumos agropecuarios, permitiendo una adecuada planificación y organización ante situaciones de emergencia y/o desastres agropecuarios.
En los considerandos marca que en todos los distritos alcanzados "las condiciones climáticas adversas debido a las intensas y copiosas precipitaciones ocurridas en los meses de marzo y abril han excedido los promedios históricos para ese período, afectando las actividades agropecuarias en general".
Aclara que las precipitaciones registradas desde el mes de marzo generaron una acumulación hídrica progresiva y elevados niveles de saturación en los suelos; que, sobre dichas condiciones, los eventos intensos y de corta duración ocurridos en abril provocaron anegamientos temporarios, desbordes de lagunas y del río Salado, así como escurrimientos hacia zonas deprimidas; y que esta situación se ve agravada por los aportes hídricos provenientes de las provincias de Chaco y Santiago del Estero.
Menciona que este evento climático ha afectado seriamente la red de caminos rurales, dejando algunas localidades aisladas y dificultando el tránsito de las maquinarias para realizar la cosecha de los cultivos en los momentos óptimos.
Nación
En la próxima reunión de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria se terminará de analizar la situación de distritos de la provincia de Santa Fe, paso que aún resta para definir el diferimiento de impuestos de alcance nacional para los productores.