La ciudad capital lleva sobre los hombros de su historia la cruz de una tragedia cuyas cicatrices no cierran ni cerrarán nunca: la inundación de 2003 marcó para siempre a los santafesinos. Y la cuestión hídrica es un tema siempre presente, más aún cuando se dan crecidas importantes de los ríos Salado y Paraná.
Piden crear "El Camino de la Defensa", un plan para concientizar sobre las huellas del agua en Santa Fe
La iniciativa legislativa tiene por objeto promover acciones destinadas a generar conciencia social sobre los riesgos hídricos y desastres ambientales en esta capital. Memoria, resiliencia y articulación interinstitucional, las claves.
Frente a esto, en el Concejo capitalino figura un proyecto que busca en su letra y espíritu reforzar la conciencia social y la memoria colectiva sobre la -no siempre fácil- coexistencia de la ciudadanía con el agua. Propone en concreto la creación del programa “El Camino de la Defensa”.
¿En qué consiste? En promover acciones destinadas a "concientizar sobre los riesgos hídricos y desastres ambientales, fortalecer la red comunitaria y propiciar la reflexión sobre la memoria colectiva de catástrofes recientes", para "contribuir a la prevención, la resiliencia y la construcción de una cultura del riesgo".
Los objetivos
En esta iniciativa legislativa, cuyo autor es el concejal Julián Martínez (Interbloque "Unidos"), los objetivos del programa son diseñar y ejecutar acciones de concientización y capacitación ciudadana en materia de riesgos hídricos; elaborar y difundir material informativo sobre los protocolos de actuación ante contingencias hídricas.
También, promover la recuperación, puesta en valor y señalización de espacios afectados por inundaciones; y la colaboración interinstitucional entre organismos públicos, entidades privadas y organizaciones de la sociedad civil.
El proyecto autoriza a la presidencia del Concejo, a cargo de Sergio Basile, a celebrar convenios con ONGs e instituciones relacionadas a la temática o que desarrollen acciones pedagógicas, a fin de que adhieran y colaboren en el diseño de medidas para la implementación del programa.
También se habilita a la presidencia legislativa a establecer una jornada de trabajo conjunto entre las instituciones que adhieran al programa, el Concejo Jóven y Concejo Mayor, a fin de abordar la temática “riesgos hídricos y sistema de protección de la ciudad”.
Los fundamentos
Según los fundamentos expuestos por el concejal Martínez, Santa Fe ciudad posee una historia profundamente marcada por eventos hídricos, que han impactado de manera significativa en su desarrollo social, urbano y comunitario.
"Las inundaciones, tanto por crecidas de ríos como por lluvias intensas, han dejado huellas no sólo materiales, sino también simbólicas en la memoria colectiva de la ciudadanía", aduce el edil radical.
Con todo, "resulta imprescindible avanzar en políticas públicas que no sólo aborden la emergencia, sino que promuevan una cultura preventiva, fortaleciendo la conciencia social sobre los riesgos hídricos y la importancia de la resiliencia comunitaria".
La experiencia ha demostrado que la prevención, la información adecuada y la participación ciudadana "son herramientas fundamentales para mitigar los efectos de los desastres ambientales", añade después.
El programa “El Camino de la Defensa” se inscribe en esta línea, pues propone "un abordaje integral que articula la educación, la memoria y la acción comunitaria". Busca brindar a la población herramientas concretas para actuar ante situaciones de riesgo, promoviendo conductas responsables y solidarias.
La puesta en valor y señalización de espacios afectados por inundaciones "no sólo contribuye a la construcción de memoria colectiva, sino que también permite visibilizar la magnitud de los eventos ocurridos, favoreciendo procesos de aprendizaje social que eviten la repetición de errores del pasado", agrega Martínez.
Por otra parte, el fortalecimiento de redes interinstitucionales resulta clave para garantizar una respuesta coordinada y eficiente ante contingencias.
Sobre esto último, sostiene el concejal que "la articulación entre el Estado, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y actores privados permite potenciar recursos, conocimientos y capacidades, generando un entramado social más preparado frente a situaciones de emergencia".
La inclusión de instancias de trabajo conjunto, como las jornadas propuestas entre el Concejo Joven, el Concejo Mayor y las instituciones adherentes, fomentan la participación activa de distintos sectores de la comunidad, "promoviendo el intercambio generacional y la construcción colectiva de soluciones".
El proyecto no sólo apunta a la prevención de riesgos hídricos, sino también "a la construcción de una ciudadanía informada, comprometida y resiliente, capaz de enfrentar los desafíos que imponen las condiciones geográficas y climáticas de nuestra ciudad", cierra Martínez.