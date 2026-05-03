Pronóstico de “Niño” en Santa Fe

En sólo cuatro meses, ya llovió más que la media anual en la provincia

El gobierno confirmó con datos precisos lo que ha venido sucediendo por estos días en distintas partes del territorio provincial: hay marcado exceso hídrico, a partir de lluvias muy por encima del promedio. Desde enero a abril, la provincia acumula más de 900 mm de lluvia. Y en algunos casos, más de 1.100. Más que el promedio de todo el año…y faltan ocho meses.