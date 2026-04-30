En apenas 100 días, una parte significativa del territorio santafesino registró precipitaciones que superaron el promedio anual, generando complicaciones en distintas localidades y encendiendo alertas por el impacto hídrico.
En 100 días, varias zonas de Santa Fe superaron el promedio anual de lluvias y creció la preocupación por anegamientos
De acuerdo a datos oficiales, en localidades como Vera y Pintado, San Martín Norte, Gobernador Crespo y Villa Minetti se acumularon más de 1.100 milímetros de lluvia. Ante este escenario, la Provincia intensifica obras y tareas de prevención para mitigar el impacto.
De acuerdo a datos oficiales, en localidades como Vera y Pintado, San Martín Norte, Gobernador Crespo y Villa Minetti se acumularon más de 1.100 milímetros de lluvia. Además, se reportaron eventos intensos con registros de hasta 250 milímetros en pocas horas, lo que agrava el escenario.
Este volumen de precipitaciones provoca la saturación de los suelos y dificulta el escurrimiento natural del agua, lo que en muchos casos deriva en anegamientos temporarios, afectando tanto a zonas urbanas como rurales.
Frente a este contexto, desde el Gobierno de Santa Fe informaron que se llevan adelante más de 260 obras en todo el territorio provincial, junto con tareas de limpieza que ya alcanzaron más de 3.000 kilómetros de canales. “El objetivo es mejorar el drenaje y reducir el riesgo hídrico”, indicó Nicolás Mijich, secretario de Recursos Hídricos.
Durante 2025, el Gobierno de Santa Fe avanzó con obras y proyectos en 100 localidades consideradas de mayor riesgo hídrico. A través de la Secretaría de Recursos Hídricos, se identificaron los distritos más vulnerables para planificar intervenciones que permitan reducir el impacto de las lluvias.
En ese marco, se ejecutaron obras en 69 localidades y se desarrollaron proyectos en otras 31, con acciones centradas en desagües pluviales, limpieza de canales, construcción y mejora de alcantarillas, y el diseño de iniciativas destinadas a optimizar el sistema de drenaje.
En paralelo, también se reforzaron las acciones de prevención mediante la recuperación de 35 estaciones telemétricas. Estos dispositivos permiten monitorear en tiempo real las alturas y caudales de ríos y arroyos, aportando información clave para anticipar el comportamiento del sistema hídrico.
“El fortalecimiento de la infraestructura y el monitoreo es fundamental para mitigar el impacto de eventos climáticos cada vez más intensos”, señaló el funcionario provincial.