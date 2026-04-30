Panorama

En 100 días, varias zonas de Santa Fe superaron el promedio anual de lluvias y creció la preocupación por anegamientos

De acuerdo a datos oficiales, en localidades como Vera y Pintado, San Martín Norte, Gobernador Crespo y Villa Minetti se acumularon más de 1.100 milímetros de lluvia. Ante este escenario, la Provincia intensifica obras y tareas de prevención para mitigar el impacto.