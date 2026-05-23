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Newell’s: entre el descanso, la búsqueda de refuerzos y un alerta por Kudelka

El plantel de la “Lepra” tiene unos días de vacaciones luego del pésimo primer semestre, que lo obliga a sacar muchos puntos en la segunda parte del año para confirmar la permanencia en primera. En las últimas horas, desde Talleres de Córdoba preguntaron por el DT tras la salida de Carlos Tevez