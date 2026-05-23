Newell’s vive una especie de calma después de la tormenta. En realidad, lo que el club del Parque de la Independencia de Rosario está haciendo en este receso de invierno, es tratar de preparar todas las condiciones para que no lo sorprenda otro vendaval, que podría ser devastador.
Newell’s: entre el descanso, la búsqueda de refuerzos y un alerta por Kudelka
El plantel de la “Lepra” tiene unos días de vacaciones luego del pésimo primer semestre, que lo obliga a sacar muchos puntos en la segunda parte del año para confirmar la permanencia en primera. En las últimas horas, desde Talleres de Córdoba preguntaron por el DT tras la salida de Carlos Tevez
Los jugadores “leprosos” tienen unos días de vacaciones después del pésimo primer semestre que hicieron en el campeonato argentino, apenas maquillado por un final decoroso que solo alcanzó para evitar una hecatombe anticipada.
Los que no descansan son los dirigentes y el cuerpo técnico, que ya empezaron a sondear posibles refuerzos. A su vez, en la “Lepra” levantaron la guardia ante rumores de un interés de Talleres de Córdoba por llevarse a Frank Kudelka.
El próximo jueves 28 de mayo, el plantel de Newell's regresará a los entrenamientos en el predio “Jorge Bernardo Griffa” del barrio Bella Vista. Allí, los jugadores y el cuerpo técnico tendrán 58 días para prepararse para el Torneo Clausura de primera división, que comenzará recién el fin de semana del 24 de julio, luego de la disputa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
Receso invernal: ¿un respiro o una oportunidad perdida?
En ese regreso al trabajo para encarar una larguísima preptemporada en Rosario, al menos cuatro futbolistas ya no serán parte del plantel superior.
Si bien la lista de prescindibles todavía no está cerrada e incluso cada situación depende de varios factores, como los contratos vigentes hasta fin de año y las posibilidades de incorporar del club, en un primer borrador figuran los nombres del defensor central Fabián Noguera, el lateral izquierdo Gabriel Risso Patrón, el extremo Franco Orozco y el centrodelantero Michael Hoyos.
Una vez que el entrenador tenga definida esa nómina de jugadores que ya no tendrá en cuenta para el próximo campeonato, intentará acelerar junto con la dirigencia para conseguir los refuerzos que sin dudas el plantel necesita para competir en un semestre que no admitirá margen de error.
El diagnóstico es tan drástico como real: si Newell's vuelve a hacer otro torneo como los últimos, correrá un altísimo riesgo de descender de categoría. O en todo caso quedará en una posición calamitosa en la tabla de los promedios para la temporada 2027.
Movimientos en el plantel: refuerzos y bajas en puerta
En medio de todo este proceso extenso y a la vez delicado, en las últimas horas desde Córdoba se encendió una luz de alerta para los dirigentes “leprosos”.
Comenzó a circular con fuerza un rumor que incluso fue tomado por periodistas de Buenos Aires, que indicaba que Talleres tiene en carpeta repatriar a Frank Kudelak tras la salida de Carlos Tevez del cargo de director técnico.
Fuentes cercanas a la comisión directiva del club rosarino pararon las antenas antes este trascendido, pero a su vez manifestaron que “no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra y Kudelka será el técnico de Newell's en el Torneo Clausura”.