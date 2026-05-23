Madelón habló en Rosario luego de la derrota ante Independiente y dijo:
¿Qué va a pasar con Madelón en Unión?
El entrenador rojiblanco recalcó que en todo momento estuvo pensando en este partido con Independiente y que no le hablaran de la renovación. No dio indicios concretos sobre su futuro.
• “Soy una persona muy certera en mis decisiones y pensé siempre en Independiente desde que quedamos afuera con Belgrano. Por eso pedí que no me jodieran, que nos focalicemos en este partido y que esperemos después del partido para hablar de cualquier otra cosa que no sea del partido en sí. Yo necesito descansar, mi familia me necesita, hicimos un esfuerzo muy fuerte que quizás la gente no lo sepa. Ahora vamos a esperar tranquilo, mañana será otro día y pensaremos mejor”.
• “Cuando le ganamos a Independiente Rivadavia era un maestro, un genio; y luego, contra Belgrano, éramos un fracaso. Pasamos de un extremo al otro. Ahora hay que analizar condiciones deportivas, los números, las posibilidades del club. Unión es mi casa, la cuido, cada vez que vuelvo es una responsabilidad muy grande”.
• “Cuando entró Solari, el equipo empezó a circular la pelota, arrancamos bien el segundo tiempo, Palacios tenía nafta todavía y con Menossi podía manejar la pelota. Luego tiré a los delanteros para tratar de forzar el partido en el final”.
• “Tengo que ver si quieren estar los jugadores, qué es lo que quiere el club, hacer un diagnóstico, el libro de pases va ser muy extenso. El club tiene el derecho de tomar la determinación que entienda mejor, nosotros cumplimos el contrato y eso no es fácil en el fútbol argentino de hoy. Ese es el cuadro de situación. Hay que ver todo”.
• “Tiene que doler la derrota y les puedo asegurar que todos están así. Unión fue un equipo regular durante todo el año, con un once titular que prácticamente no se movió. Hoy el equipo sintió las ausencias de Cuello y Estigarribia”.
• “Jugamos 70 minutos con uno menos. En igualdad de condiciones hubiese sido parejo. En el torneo nos pudo haber faltado madurez para manejar los tiempos y los partidos, algo que habrá que revisar con la secretaría deportiva. Fuimos un equipo muy noble que mataba o moría. Esto es un aprendizaje”.
• “El año fue muy bueno, no hubo casi lesiones, lo de Estigarribia y Cuello fueron traumatismos y eso puede pasar. Destaco mucho a todo el cuerpo técnico y también a toda la gente que colaboró con nosotros y que es del club. Este partido era el premio que queríamos darnos luego de la eliminación del torneo”.
• “Siempre quiero a un Unión que compita para arriba. El país está complicado y sé que el club también está complicado. Yo no me puedo poner en la billetera del club y pedir. Sé que Unión tiene mucho dinero por cobrar pero que no se cobra. Llevo 254 partidos en Unión, la gente me conoce y yo los conozco. Ahora hay que pensar, hacer una autocrítica, mirar para adentro y reconocer los errores que pude haber cometido”.
• “Este mercado de pases fue muy austero, trajimos a Mansilla, Menossi y Cuello, pero necesitábamos algo más. Nos arreglamos bien. Hay cosas que se necesitan, algo distinto, jugadores que definan por sí mismo y que no todo sea táctico. Tuvimos un Unión digno, afianzado en la categoría. Ese debe ser el trampolín y hay que ver qué se puede hacer”.