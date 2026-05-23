Derrota y eliminación de Copa Argentina

Unión fundió el motor en Mendoza y jugó con la “sobra” en Córdoba y Rosario

Se quedó con un jugador menos por la expulsión de Maizon Rodríguez, le metieron dos golazos de tiro libre y luego Independiente justificó la victoria. Unión se quedó sin nafta luego de aquella gran victoria ante Independiente Rivadavia. Fue la última imagen convincente que dio el equipo de Madelón.