Los Oklahoma City Thunder demostraron por qué son los actuales campeones de la NBA. Después de caer en el primer juego de la Final de la Conferencia Oeste ante los San Antonio Spurs, el equipo dirigido por Mark Daigneault respondió con autoridad y dio vuelta la serie.
Thunder se hace fuerte en San Antonio y toma ventaja en el Oeste
Los vigentes campeones de la NBA remontaron la serie ante los Spurs y recuperaron la ventaja de localía en la Final del Oeste. En el Este, los Knicks continúan firmes y dejan contra las cuerdas a Cleveland.
Tras el traspié inicial en casa por 122-115, Oklahoma encadenó dos victorias consecutivas: primero igualó la llave con un sólido 122-113 y luego golpeó fuerte en territorio texano con un contundente 123-108 para pasar al frente 2-1.
La reacción recordó aquella histórica frase de Rudy Tomjanovich en 1995: “Nunca subestimes el corazón de un campeón”. Y justamente eso fue lo que mostraron los Thunder en una serie que parecía complicarse demasiado rápido.
Un campeón que aprende a sobrevivir
Uno de los aspectos más destacados de la remontada de Oklahoma fue su capacidad para sostener el nivel colectivo incluso sin algunas de sus principales figuras en plenitud.
La ausencia por lesión de Jalen Williams obligó al campeón a reinventarse, mientras que ni Shai Gilgeous-Alexander ni Chet Holmgren necesitaron actuaciones descomunales para inclinar la balanza. El equipo encontró respuestas desde la rotación y volvió a exhibir la profundidad de un plantel construido para competir en los momentos decisivos.
Con la confianza recuperada y nuevamente con el “factor cancha” a favor, Oklahoma llegará fortalecido al cuarto partido de la serie, que se disputará en la madrugada del domingo al lunes en San Antonio.
Los Knicks dominan el Este y Cleveland busca otra remontada
En la Conferencia Este, el panorama es mucho más favorable para los New York Knicks, que lideran 2-0 la serie frente a los Cleveland Cavaliers.
El equipo neoyorquino llega impulsado por una impactante remontada en el primer encuentro, cuando logró revertir una desventaja de 22 puntos en el último cuarto en el Madison Square Garden. En el segundo partido, en cambio, no dejó lugar para el suspenso y se impuso con claridad por 109-93.
Ahora la serie se traslada a Cleveland, donde los Cavaliers intentarán repetir la historia de la ronda anterior ante Detroit Pistons: perder los dos primeros partidos y luego reaccionar para mantenerse con vida en los Playoffs.
La próxima madrugada será clave para saber si Cleveland puede volver a competir o si los Knicks quedan a un paso de regresar a las Finales de la NBA.