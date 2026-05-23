Sacha Fenestraz escribió una nueva página destacada en la Super Fórmula japonesa al quedarse con una vibrante y accidentada carrera en Suzuka, marcada por la lluvia, los ingresos del auto de seguridad y decisiones estratégicas tomadas al límite.
Fenestraz conquistó Suzuka en una carrera caótica y bajo la lluvia
El piloto argentino se impuso en la carrera del sábado de la Super Fórmula japonesa tras acertar con la estrategia en un final caótico bajo la lluvia. Fue su tercera victoria en la categoría y la segunda desde su regreso tras su paso por la Fórmula E.
El piloto argentino del equipo TOM’S apostó fuerte cuando las condiciones climáticas comenzaron a complicar el cierre de la competencia. Mientras gran parte del pelotón ingresó a boxes para colocar neumáticos de lluvia, Fenestraz decidió permanecer en pista con slicks, una elección arriesgada que terminó siendo determinante.
La lluvia nunca alcanzó la intensidad esperada y quienes permanecieron con neumáticos lisos terminaron dominando el clasificador final. Así, Fenestraz pasó del séptimo al primer lugar luego de que los líderes ingresaran desesperadamente a boxes en medio de un nuevo ingreso del coche de seguridad.
Una definición frenética bajo condiciones extremas
El tramo final de la carrera fue completamente impredecible. Los incidentes de Igor Fraga y Tomoki Nojiri obligaron a neutralizar nuevamente la competencia cuando el asfalto comenzaba a volverse cada vez más delicado.
Tras el relanzamiento, a falta de apenas tres vueltas para el cierre, Fenestraz controló la prueba con autoridad y nunca permitió que Luke Browning o Toshiki Oyu amenazaran seriamente su liderazgo.
La victoria significó el tercer triunfo del argentino en la Super Fórmula y el segundo desde su regreso a la categoría tras su experiencia en la Fórmula E. Además, TOM’S volvió a ganar en Suzuka después de tres años.
Matsushita y Tsuboi completaron el podio
Detrás de Fenestraz, Nobuharu Matsushita protagonizó una notable remontada. El piloto de Delightworks Racing superó rápidamente a Oyu y luego también dejó atrás a Browning para asegurarse el segundo lugar, finalizando a apenas siete décimas del ganador.
El podio lo completó Sho Tsuboi, compañero de equipo de Fenestraz en TOM’S, quien también capitalizó el caos del final para avanzar posiciones y cerrar un gran resultado para la escudería.
Browning terminó cuarto para Kondo Racing, mientras que Charlie Wurz, debutante de Team Goh, logró sus primeros puntos en la categoría con una destacada quinta colocación.
La lluvia hundió a los líderes y cambió toda la carrera
Uno de los grandes perjudicados fue Ayumu Iwasa. El poleman había dominado cómodamente gran parte de la competencia, llegando incluso a construir una ventaja de ocho segundos sobre sus perseguidores.
Sin embargo, los múltiples ingresos del coche de seguridad y la confusión estratégica del cierre terminaron derrumbando sus aspiraciones. El japonés quedó atrapado en la elección de neumáticos y cayó hasta un inesperado 13° puesto, fuera de la zona de puntos.
Tampoco pudo sostenerse adelante el líder del campeonato, Kakunoshin Ohta, quien había protagonizado una gran remontada desde el 12° lugar de partida. Tras optar por neumáticos de lluvia en el cierre, perdió ritmo rápidamente en una pista que comenzaba a secarse y terminó séptimo, a 46 segundos de Fenestraz.
La carrera en Suzuka dejó una certeza: en condiciones cambiantes, la estrategia puede ser tan decisiva como la velocidad. Y esta vez, Fenestraz y TOM’S tomaron todas las decisiones correctas.