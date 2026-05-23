Super Fórmula

Fenestraz conquistó Suzuka en una carrera caótica y bajo la lluvia

El piloto argentino se impuso en la carrera del sábado de la Super Fórmula japonesa tras acertar con la estrategia en un final caótico bajo la lluvia. Fue su tercera victoria en la categoría y la segunda desde su regreso tras su paso por la Fórmula E.