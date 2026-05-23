Franco Colapinto terminó conforme con el rendimiento mostrado en la Carrera Sprint del Gran Premio de Canadá, aunque no ocultó su fastidio por haber quedado a las puertas de la zona de puntos. El argentino finalizó 9° en Montreal, luego de haber largado desde la 13ª posición con el Alpine.
Colapinto, tras quedar cerca de los puntos en Canadá: “Me da un poco de bronca”
El argentino valoró el ritmo del Alpine en la Sprint, aunque lamentó haber terminado 9° y a sólo un puesto de sumar en Montreal.
“Casi un punto, que me da un poco de bronca, pero fue una buena carrera. Creo que teníamos muy buen ritmo”, expresó Colapinto después de la competencia.
El piloto argentino remarcó que el avance fue positivo, especialmente por las características del circuito Gilles Villeneuve y por la posición desde la que había partido. “Noveno largando 13° acá, que es una pista complicada, estuvo bastante bien. Estoy contento con eso”, señaló.
De todos modos, Colapinto insistió en que la sensación final fue agridulce por lo cerca que quedó de sumar. “Obviamente, una pena no haber sumado un puntito porque estuvo muy cerca”, agregó.
En su análisis, también puso el foco en el rendimiento del Alpine y en el estado de los neumáticos con los que afrontó la carrera. “Largamos con medias usadas, que tenían cuatro o cinco vueltas, y ellos estaban como a nueve. Creo que teníamos buen ritmo”, explicó.
Para Colapinto, el balance dejó una señal alentadora de cara al resto del fin de semana en Canadá: “Estamos definitivamente un pasito adelante, así que bien”.