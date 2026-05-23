McLaren

Andrea Stella frenó las versiones sobre Piastri: "Estamos en temporada de tonterías"

El jefe de McLaren, Andrea Stella, desestimó las versiones que vinculan a Oscar Piastri con Red Bull Racing y aseguró que la escudería británica atraviesa uno de los momentos más sólidos de su proyecto deportivo. Además, defendió la futura incorporación de Gianpiero Lambiase como parte de una estrategia de crecimiento y continuidad.