Andrea Stella desestimó los rumores que vinculan a Oscar Piastri con Red Bull y defendió la estabilidad interna del equipo de Woking. Además, habló sobre la futura llegada de Gianpiero Lambiase.
Andrea Stella frenó las versiones sobre Piastri: "Estamos en temporada de tonterías"
El jefe de McLaren, Andrea Stella, desestimó las versiones que vinculan a Oscar Piastri con Red Bull Racing y aseguró que la escudería británica atraviesa uno de los momentos más sólidos de su proyecto deportivo. Además, defendió la futura incorporación de Gianpiero Lambiase como parte de una estrategia de crecimiento y continuidad.
La Fórmula 1 no sólo se corre en la pista. También se juega en los pasillos, en las conferencias de prensa y en ese terreno siempre movedizo del mercado de pilotos y técnicos. En pleno Gran Premio de Canadá, McLaren quedó envuelto en una serie de rumores que obligaron a Andrea Stella a salir a marcar posición.
El jefe de equipo de la escudería británica fue consultado por las versiones que vinculan a Oscar Piastri con Red Bull, en caso de que Max Verstappen decida dejar la estructura austríaca al final de la temporada. Aunque el australiano tiene contrato plurianual con McLaren, al menos hasta fines de 2027, su gran presente lo convirtió en una pieza codiciada dentro del paddock.
Stella no esquivó el tema, pero eligió bajarle el tono con una frase directa. “Creo que la reacción está en tu pregunta. Mencionaste la temporada de tonterías, y creo que ya estamos completamente en esa temporada de tonterías”, expresó el italiano.
Para McLaren, la situación es clara: Piastri forma parte del proyecto deportivo y el equipo no tiene intención de modificar una dupla que hoy considera uno de sus puntos más fuertes. Stella remarcó que la escudería está satisfecha tanto con el rendimiento del australiano como con su convivencia interna junto a Lando Norris.
“Cuando pensamos en Oscar, no podríamos estar más felices. Estamos viendo al mejor Oscar dentro del auto y también a un Oscar feliz, en su mejor versión fuera del auto. Hay una gran dinámica y relación con Lando”, afirmó.
Años de reconstrucción
El director de McLaren también aprovechó para remarcar el momento que atraviesa la estructura de Woking. Después de años de reconstrucción, el equipo volvió a instalarse entre los protagonistas de la Fórmula 1 y hoy busca sostener esa evolución con una idea central: estabilidad.
“El equipo está en su mejor forma desde que soy director. Así que está muy clara la dirección hacia la máxima estabilidad en McLaren”, sostuvo Stella.
Otro de los temas que generó movimiento en el paddock fue la futura llegada de Gianpiero Lambiase, histórico ingeniero de carrera de Verstappen en Red Bull. Lambiase se sumará a McLaren en 2028 como Director de Carreras, una incorporación de peso por su experiencia y por el rol clave que tuvo durante el ciclo dominante del neerlandés.
Stella defendió esa contratación como parte de una estrategia más amplia para fortalecer el liderazgo interno del equipo. “En McLaren queremos emplear a las mejores personas de la Fórmula 1, la mejor experiencia y los mejores líderes. Que GP haya decidido unirse a McLaren habla de la credibilidad de nuestro equipo”, señaló.
La llegada de Lambiase también disparó otra versión: que podría convertirse en jefe de equipo de McLaren en el futuro. Ese comentario fue mencionado por Laurent Mekies, director de Red Bull, y volvió a poner el tema sobre la mesa durante la conferencia de prensa.
Stella, sin embargo, volvió a encuadrar la discusión dentro del ruido habitual del mercado. Explicó que su objetivo es sumar liderazgo y experiencia, no alimentar especulaciones sobre cargos futuros.
Sin especualciones
“He formado parte de Ferrari a principios de los 2000 y sé qué nivel de experiencia, jerarquía y liderazgo se necesita para tener éxito. Incorporar a GP forma parte de esa visión: crear un liderazgo adicional que pueda integrarse con el actual y hacer cada vez más fuerte a McLaren”, explicó.
El italiano también dejó en claro que su continuidad en Woking no está en discusión, pese a los rumores que en algún momento lo relacionaron con Ferrari. “Estoy totalmente comprometido con McLaren”, aseguró.
En ese sentido, Stella utilizó una imagen simbólica para graficar el presente y el objetivo del equipo. Contó que una de las cosas que más orgullo le genera de su etapa como director es haber llenado de trofeos el gabinete del McLaren Technology Centre, al punto de tener que crear un nuevo espacio.
“Para mí la misión es muy clara: tenemos que llenar esa nueva área del gabinete durante los próximos años”, afirmó.
Así, McLaren intenta blindarse en medio de una Fórmula 1 cada vez más sensible al movimiento de nombres. Con Piastri y Norris como base deportiva, Stella como conductor del proceso y Lambiase proyectado para sumarse en 2028, la escudería británica busca enviar un mensaje claro: el ruido externo existe, pero el plan interno apunta a la continuidad y al crecimiento.