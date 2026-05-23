En medio de un nuevo capítulo de la llamada “temporada tonta” de la Fórmula 1, Red Bull salió a poner paños fríos sobre los rumores que vinculan el futuro de Max Verstappen lejos de la escudería austríaca.
Red Bull baja el tono a los rumores sobre Verstappen
Laurent Mekies aseguró que el tetracampeón está “contento” dentro del equipo y descartó que la escudería esté pensando en modificar su alineación de pilotos para la próxima temporada.
Laurent Mekies, director del equipo, aseguró que el neerlandés sigue comprometido con el proyecto y remarcó que la estructura no está evaluando cambios en su dupla de pilotos.
Durante el fin de semana del Gran Premio de Canadá, distintas versiones comenzaron a circular en el paddock sobre una posible salida de Verstappen al cierre de la temporada. Incluso, algunos trascendidos apuntaron a Oscar Piastri como una eventual alternativa para Red Bull en caso de que el tetracampeón decidiera cambiar de rumbo.
Al cruce de los rumores
Sin embargo, Mekies fue contundente al ser consultado en la conferencia de prensa de jefes de equipo. “Tenemos una alineación de pilotos muy fuerte y la elección de pilotos no es una pregunta que nos estemos haciendo ahora mismo”, afirmó.
El responsable de Red Bull destacó el trabajo de Verstappen en un inicio de temporada complejo para el equipo, marcado por las dificultades para igualar el rendimiento de Mercedes, McLaren y Ferrari bajo el nuevo reglamento técnico de 2026.
“Tenemos a Max, no hace falta presentar a Max. Nos está ayudando a atravesar un comienzo de temporada bastante complicado”, señaló Mekies. Además, también valoró el rendimiento de Isack Hadjar, quien ocupa la otra butaca del equipo: “Está haciendo un muy buen trabajo. Ha lidiado muy bien con un auto complicado en las primeras carreras y estuvo muy cerca de Max”.
Bajo la lupa
La continuidad de Verstappen en Red Bull volvió a quedar bajo la lupa luego de conocerse que Gianpiero Lambiase, histórico ingeniero de carrera del neerlandés, dejará la estructura para sumarse a McLaren en 2028.
Esa noticia alimentó las especulaciones sobre una posible reunificación de ambos en otro equipo, aunque desde Red Bull intentaron relativizar ese escenario.
“No me preocupa que Max siga a GP. Siempre hacemos esa broma. No vamos a preguntarle a Max cada semana si se va a quedar”, expresó Mekies.
El directivo insistió en que Verstappen continúa involucrado en las decisiones estratégicas del equipo y que su rol sigue siendo central dentro del proyecto deportivo de Red Bull.
“Max nos dice que está contento en Red Bull. Está involucrado en cada decisión estratégica que tomamos. Está en el corazón del proyecto, empujando con nosotros. Los dos queremos lo mismo: volver a tener un paquete más competitivo, y él es fundamental para eso”, cerró.
Verstappen, que llegó a Red Bull en 2016 y ganó en su debut con el equipo en el Gran Premio de España, se convirtió con el paso de los años en el piloto más exitoso de la historia de la escudería. Con cuatro títulos mundiales, su figura sigue siendo el principal pilar deportivo de un equipo que busca recuperar terreno en una temporada mucho más pareja y exigente.