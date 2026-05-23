La Carrera Sprint del Gran Premio de Canadá dejó mucho más que una victoria de George Russell. En el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, Mercedes terminó celebrando el triunfo del británico, aunque también quedó expuesta una fuerte tensión interna por el duelo que mantuvo con Andrea Kimi Antonelli en la lucha por la punta.
Russell resistió en Canadá y ganó una Sprint marcada por la tensión en Mercedes
El británico se impuso en Montreal después de un duelo áspero con Andrea Kimi Antonelli, que terminó tercero detrás de Lando Norris. Franco Colapinto avanzó con Alpine y finalizó 9°, muy cerca de la zona de puntos.
Russell largó bien, conservó el liderazgo y empezó a construir una carrera que parecía controlada desde los primeros metros. Antonelli se mantuvo como escolta, con Lando Norris tercero y Lewis Hamilton ganándole la posición a Oscar Piastri en el inicio. Sin embargo, la tranquilidad duró poco: el joven italiano comenzó a presionar a su compañero y la pelea entre ambos elevó la temperatura de la Sprint.
El momento más áspero llegó cuando Antonelli intentó el sobrepaso sobre Russell y terminó transitando por fuera de la pista. El italiano reclamó por radio que su compañero no le había dejado espacio, mientras Norris aprovechó la situación para avanzar al segundo lugar. Más tarde, Antonelli volvió a intentarlo, pero otra salida de pista le impidió recuperar la posición perdida.
Definición
Con Norris cada vez más cerca, Russell debió administrar la presión hasta el final. El piloto de McLaren llegó a colocarse a pocas décimas, pero no encontró el hueco necesario para atacar. Antonelli también se mantuvo en la pelea y buscó una última chance en la vuelta final, aunque otra vez debió irse largo. Así, Russell cruzó primero, seguido por Norris y Antonelli.
Detrás del podio también hubo movimiento. Piastri terminó cuarto, Leclerc fue quinto y Hamilton cayó al sexto lugar después de perder rendimiento en el tramo decisivo, condicionado por un roce contra el Muro de los Campeones mientras defendía su posición. Max Verstappen finalizó séptimo y Arvid Lindblad completó la zona de puntos.
Buena carrera de Colapinto
Franco Colapinto fue uno de los protagonistas del pelotón medio. El argentino largó 13° con el Alpine, ganó terreno en los primeros giros y aprovechó los problemas de Isack Hadjar para meterse entre los diez primeros. Luego superó a Carlos Sainz y se afirmó en el 9° puesto, a menos de dos segundos de Lindblad, quedando a las puertas de sumar.
La actuación de Colapinto dejó una señal positiva para Alpine, especialmente después de un inicio de fin de semana complicado por los problemas técnicos en la FP1. En una carrera corta, donde cada maniobra pesa, el argentino avanzó posiciones, mostró ritmo y sostuvo el resultado hasta la bandera a cuadros.
Sergio Pérez también había logrado avanzar con Cadillac y llegó 11° en pista, pero recibió una penalización de 10 segundos por una maniobra con Liam Lawson y cayó al 14° lugar en el clasificador final.