Fórmula 1

Russell dominó en Canadá y Colapinto rescató una clasificación cuesta arriba

El británico hizo la pole para la Sprint y encabezó el 1-2 de Mercedes junto a Kimi Antonelli. El argentino llegó prácticamente sin girar por una falla eléctrica en su Alpine, avanzó a la SQ2 y largará 13° en la carrera corta.