La Fórmula 1 abrió su primer fin de semana Sprint en Canadá con una nueva muestra de fortaleza de Mercedes. En el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, George Russell consiguió la pole position para la carrera corta del sábado y encabezó un contundente 1-2 del equipo alemán, escoltado por Kimi Antonelli.
Russell dominó en Canadá y Colapinto rescató una clasificación cuesta arriba
El británico hizo la pole para la Sprint y encabezó el 1-2 de Mercedes junto a Kimi Antonelli. El argentino llegó prácticamente sin girar por una falla eléctrica en su Alpine, avanzó a la SQ2 y largará 13° en la carrera corta.
Russell marcó 1m12s965 y logró una diferencia de apenas 68 milésimas sobre Antonelli, en una clasificación donde Mercedes volvió a mostrarse como referencia. Detrás quedaron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Ferrari ubicó a Lewis Hamilton y Charles Leclerc en la quinta y sexta posición.
Más atrás apareció Max Verstappen, apenas séptimo con Red Bull, por delante de su compañero Isack Hadjar. El top ten lo completaron Arvid Lindblad, con Racing Bulls, y Carlos Sainz, con Williams.
Para Franco Colapinto, en cambio, la jornada tuvo otro recorrido. El piloto argentino llegó prácticamente sin girar a la clasificación Sprint después de que su Alpine A526 presentara una falla eléctrica durante la única práctica libre. El equipo francés trabajó contrarreloj y cambió la batería del auto antes de la SQ, sin penalización para el pilarense.
En ese contexto, el 13° puesto tuvo otro valor. Colapinto registró 1m14s702 en la SQ2 y quedó a poco más de una décima del corte para ingresar entre los diez mejores. Su compañero Pierre Gasly, en cambio, no pudo superar la SQ1 y largará 19°.
Después de la clasificación, Franco fue directo para explicar lo que había vivido en Montreal. “Hubo que meterle huevo a la cuestión, fue difícil. Fue un día largo, sin vueltas. Di cuatro en todo el día. Obviamente, no fue lo ideal”.
El argentino remarcó que la falta de vueltas pesó especialmente en un circuito como el Gilles Villeneuve, donde los muros están cerca y la confianza se construye de manera progresiva. “Una FP1 en la que no pude girar en una pista muy difícil, que necesita mucha confianza. Además, hay mucho polvo y tierra, por lo que es muy fácil cometer un error. Es complicado encontrar el límite y tener ese margen a la vez”, explicó.
Colapinto debió afrontar la Sprint Qualy con muy poca referencia propia. Según contó, se apoyó en las cámaras onboard y en la información disponible para adaptarse rápido al trazado canadiense. “En dos vueltas tener que hacer una qualy tan al límite fue complicado. La sacamos adelante. Maximizamos un poco lo que tenía con la poca experiencia que tuve en la práctica, únicamente de las onboards que vi. Creo que hicimos un buen laburo”, agregó.
Más allá de haber avanzado a la SQ2, el argentino también dejó una lectura sobre el rendimiento del Alpine. “Estamos un pelín peor que en Miami. Hay que entender por qué y laburar para estar mejor”, sostuvo.
El equipo llegó a Canadá con actualizaciones importantes, entre ellas un nuevo alerón y modificaciones en el piso. Sin embargo, Colapinto fue cauto al evaluar el impacto del paquete. “El alerón nuevo es mejor, pero capaz no es tanto como esperábamos. El piso nuevo también está un poco mejor. Son cambios muy grandes y evoluciones, pero capaz no nos están dando el rendimiento que esperamos”, analizó.
También habló ante los canales oficiales de la Fórmula 1 y volvió a remarcar el esfuerzo del equipo para recuperar el auto después del inconveniente eléctrico. “Fue complicado, especialmente en una pista tan sucia y con esta generación de coches, más aún en un fin de semana Sprint en el que hay que acumular vueltas. No pude hacerlo en los entrenamientos libres. Estuve aprendiendo el trazado en la Sprint Qualy”, explicó.
Y completó: “Me adapté bastante bien, porque si te perdés una sesión es muy difícil. El equipo hizo un gran esfuerzo para volver a poner el coche en pista. Fue una sesión sólida, pero podría haber sido mejor. Sin duda, hay margen para mejorar mañana en la clasificación”.
La clasificación Sprint también tuvo otros sobresaltos. Fernando Alonso golpeó contra las barreras en la SQ1 y provocó una bandera roja que condicionó el cierre de la tanda. Aunque el español avanzó a la SQ2, no pudo volver a salir por los daños en su Aston Martin y largará 16°.
Además, Alex Albon no participó de la clasificación por los daños sufridos en su Williams durante la práctica libre, luego de un incidente con una marmota en pista. Liam Lawson tampoco pudo salir por una fuga hidráulica en su Racing Bulls.
La actividad continuará este sábado con la carrera Sprint desde las 13.00 de Argentina. Luego, a las 17.00, se disputará la clasificación principal para ordenar la grilla del Gran Premio. La carrera del domingo también comenzará a las 17.00, con 70 vueltas al circuito Gilles Villeneuve.