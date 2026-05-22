La Fórmula 1 llegó al Gran Premio de Canadá con una carrera técnica cada vez más intensa. En plena etapa de desarrollo de la temporada 2026, buena parte de la parrilla eligió el Circuito Gilles-Villeneuve para introducir nuevas evoluciones aerodinámicas, ajustes de refrigeración y cambios específicos para un trazado exigente en frenada, tracción y eficiencia.
Los equipos aceleran el desarrollo en Canadá: qué mejoras llevó cada uno a Montreal
Con una sola práctica libre antes de entrar en la clasificación Sprint, los equipos tienen muy poco tiempo para comprobar si las mejoras funcionan como esperaban.
El desafío no es menor: Montreal presenta características muy diferentes a Miami y, además, el formato Sprint reduce el margen de trabajo. Con una sola práctica libre antes de entrar en la clasificación Sprint, los equipos tienen muy poco tiempo para comprobar si las mejoras funcionan como esperaban.
Mercedes
Mercedes, dominador del inicio de temporada, llegó a Canadá con un paquete importante. El equipo incorporó un alerón delantero renovado, con cambios en la altura de sus elementos para mejorar el flujo hacia la parte trasera del auto y ganar carga aerodinámica.
También modificó las ranuras del piso para optimizar el acondicionamiento del aire, redujo el camber del labio superior delantero y trabajó en la refrigeración de frenos, clave en Montreal por las fuertes desaceleraciones. Además, sumó ajustes en la tabla del piso, la carrocería inferior y la zona trasera para mejorar la carga local.
Ferrari
Ferrari no presentó nuevas piezas para Canadá. La escudería italiana decidió concentrarse en entender y optimizar el paquete que había estrenado en Miami, con la intención de extraer más rendimiento antes de introducir nuevas evoluciones.
McLaren
McLaren, que había dado un paso adelante en Miami, llevó a Montreal un nuevo alerón delantero y cambios en la cubierta del motor para mejorar el comportamiento aerodinámico. También introdujo retoques en los carenados de la suspensión trasera, en los bordes del piso y en la placa final del alerón trasero.
Otro punto destacado es la incorporación de un pequeño elemento en la zona superior del halo, pensado para ordenar mejor el flujo de aire alrededor del cockpit y hacia la zona central del auto. Además, la carrocería cuenta con distintas opciones de refrigeración para adaptarse a las condiciones variables de temperatura.
Red Bull
Red Bull enfocó sus evoluciones en el equilibrio aerodinámico y la confiabilidad. El equipo revisó elementos del alerón delantero para ampliar el rango de balance disponible, pensando no solo en Canadá sino también en los próximos circuitos.
También aumentó la salida de los conductos de freno para mejorar la refrigeración, una necesidad importante en Montreal. A eso se suman cambios en la cubierta del motor, con una configuración pensada para responder mejor a las condiciones climáticas cambiantes, y pequeños ajustes en el piso para generar más carga local.
Alpine
Alpine llevó una evolución relevante en el piso y el alerón trasero. La geometría del suelo fue modificada de manera profunda con el objetivo de mejorar el rendimiento aerodinámico y la eficiencia del A526 en distintas condiciones de funcionamiento.
El alerón trasero también recibió cambios para aumentar la carga local, un punto clave en un circuito donde se necesita buena estabilidad en frenada, pero sin resignar velocidad en las rectas.
Haas
Haas presentó uno de los paquetes más amplios del pelotón medio. El equipo trabajó sobre la carrocería, especialmente en la entrada de los pontones y en la cubierta del motor, para dirigir aire de mayor energía hacia la parte trasera del auto.
Además, desarrolló un nuevo piso con cambios en la tabla, los bordes y el difusor, buscando más estabilidad y eficiencia aerodinámica. También revisó la suspensión trasera y algunos elementos de las esquinas del auto para conseguir un rendimiento más consistente.
Racing Bulls
Racing Bulls apostó por una nueva geometría de piso para generar más carga aerodinámica desde la parte inferior del auto. La actualización busca mejorar el rendimiento en diferentes condiciones de pista.
El equipo también rediseñó elementos de la esquina trasera y actualizó el soporte del escape, con el objetivo de ordenar mejor el flujo hacia la zona posterior. Además, realizó cambios en el conjunto del alerón trasero para extraer mayor carga.
Williams
Williams introdujo mejoras específicas para Canadá, principalmente vinculadas a la refrigeración de frenos. La nueva geometría busca mejorar la capacidad del sistema en un circuito muy exigente en ese aspecto.
También incorporó nuevos carenados de suspensión para optimizar el flujo en la zona delantera y su impacto sobre el resto del auto. Además, continuó evaluando una evolución estrenada en Miami, con cambios en la ubicación del escape para mejorar su interacción con los elementos aerodinámicos cercanos.
Audi
Audi también centró parte de su trabajo en la refrigeración. El equipo llevó nuevos diseños de conductos de freno delanteros y traseros para adaptarse a las exigencias de Montreal.
A nivel aerodinámico, incorporó un difusor actualizado para aumentar la carga en la parte trasera de manera eficiente, junto con nuevas lamas laterales que permiten ampliar las opciones de refrigeración del monoplaza.
Cadillac
Cadillac presentó cambios en la esquina delantera para mejorar la carga aerodinámica y revisó la geometría interna de los conductos de freno con el objetivo de aumentar la capacidad de refrigeración.
En la parte trasera, el equipo trabajó sobre el borde del difusor y otros detalles del conjunto para ganar carga local y mejorar el rendimiento aerodinámico.
Aston Martin
Aston Martin no llevó mejoras a Canadá. Luego de que Fernando Alonso y Lance Stroll señalaran que el equipo había solucionado los problemas de vibración en Miami, la escudería decidió mantener el paquete actual y enfocarse en su puesta a punto para Montreal.