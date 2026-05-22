El Gran Premio de Canadá empezó de la peor manera para Franco Colapinto. En un fin de semana con formato Sprint, donde cada minuto en pista tiene un valor determinante, el piloto argentino no pudo completar una vuelta rápida en la única práctica libre del evento por un problema en la unidad de potencia de su Alpine.
Colapinto no pudo girar en Canadá por un problema en la unidad de potencia
El argentino apenas alcanzó a completar la vuelta de instalación en Montreal. El Alpine perdió respuesta en los primeros minutos de la práctica libre y el equipo confirmó un inconveniente en el impulsor. No volverá a salir a pista antes de la clasificación Sprint.
El inconveniente apareció apenas iniciada la tanda en el circuito Gilles Villeneuve. Colapinto transitaba su primera vuelta de instalación cuando el auto perdió respuesta en el sector previo a la recta principal. Por radio, el piloto avisó que el acelerador no funcionaba correctamente, mientras intentaba regresar hacia la zona de boxes.
La ubicación del desperfecto evitó una interrupción inmediata de la sesión, ya que Colapinto pudo encaminar el auto hacia el pit lane. Una vez allí, el equipo tomó control de la unidad para iniciar las revisiones y determinar el alcance del problema.
A los pocos minutos, Alpine informó que se trataba de un inconveniente vinculado al impulsor. La situación dejó a Colapinto sin actividad durante el resto de la práctica, justo en una jornada especialmente sensible: al tratarse de un fin de semana Sprint en la F1, los equipos solo disponen de una sesión libre antes de pasar directamente a la clasificación para la carrera corta.
La pérdida de kilómetros representa un contratiempo importante para el argentino, que llegaba a Montreal después de su buen resultado en Miami y con expectativas renovadas dentro del equipo francés. En un circuito de alta exigencia como el Gilles Villeneuve, con frenadas fuertes, muros cercanos y poca tolerancia al error, no haber podido girar condiciona la preparación para lo que viene.
La práctica también estuvo marcada por distintas interrupciones. Liam Lawson sufrió un problema en pista y debió detener su auto, lo que provocó una bandera roja. Más tarde, Alex Albon protagonizó un golpe que volvió a frenar la actividad, en una tanda que terminó extendida por las neutralizaciones.
Para Colapinto, la prioridad pasó rápidamente a manos de los ingenieros y mecánicos de Alpine: revisar el origen del inconveniente y recuperar el auto para la clasificación Sprint, prevista para las 17.30 de Argentina. El desafío será salir a clasificar prácticamente sin referencias propias, en una pista donde la adaptación suele ser tan importante como la velocidad pura.