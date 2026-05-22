#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Fórmula 1

Colapinto no pudo girar en Canadá por un problema en la unidad de potencia

El argentino apenas alcanzó a completar la vuelta de instalación en Montreal. El Alpine perdió respuesta en los primeros minutos de la práctica libre y el equipo confirmó un inconveniente en el impulsor. No volverá a salir a pista antes de la clasificación Sprint.

El piloto argentino tuvo grandes dificultades en el comienzo de la actividad en Canadá debido a problemas mecánicos en su vehículo. Credit: Archivo / Sam Navarro.El piloto argentino tuvo grandes dificultades en el comienzo de la actividad en Canadá debido a problemas mecánicos en su vehículo. Credit: Archivo / Sam Navarro.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El Gran Premio de Canadá empezó de la peor manera para Franco Colapinto. En un fin de semana con formato Sprint, donde cada minuto en pista tiene un valor determinante, el piloto argentino no pudo completar una vuelta rápida en la única práctica libre del evento por un problema en la unidad de potencia de su Alpine.

Mirá tambiénLa previa de Canadá empezó a jugarse en el paddock

El inconveniente apareció apenas iniciada la tanda en el circuito Gilles Villeneuve. Colapinto transitaba su primera vuelta de instalación cuando el auto perdió respuesta en el sector previo a la recta principal. Por radio, el piloto avisó que el acelerador no funcionaba correctamente, mientras intentaba regresar hacia la zona de boxes.

Formula One F1 - Canadian Grand Prix - Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Quebec, Canada - May 22, 2026 Mercedes' Andrea Kimi Antonelli during practice REUTERS/Mathieu BelangerKimi Antonelli tuvo otro gran desempeño en la primera práctica. Foto: REUTERS / Mathieu Belanger.

La ubicación del desperfecto evitó una interrupción inmediata de la sesión, ya que Colapinto pudo encaminar el auto hacia el pit lane. Una vez allí, el equipo tomó control de la unidad para iniciar las revisiones y determinar el alcance del problema.

A los pocos minutos, Alpine informó que se trataba de un inconveniente vinculado al impulsor. La situación dejó a Colapinto sin actividad durante el resto de la práctica, justo en una jornada especialmente sensible: al tratarse de un fin de semana Sprint en la F1, los equipos solo disponen de una sesión libre antes de pasar directamente a la clasificación para la carrera corta.

Mirá tambiénVarrone dio una buena señal en Montreal y arrancó entre los de adelante en la Fórmula 2

La pérdida de kilómetros representa un contratiempo importante para el argentino, que llegaba a Montreal después de su buen resultado en Miami y con expectativas renovadas dentro del equipo francés. En un circuito de alta exigencia como el Gilles Villeneuve, con frenadas fuertes, muros cercanos y poca tolerancia al error, no haber podido girar condiciona la preparación para lo que viene.

Formula One F1 - Canadian Grand Prix - Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Quebec, Canada - May 22, 2026 Williams' Alexander Albon during practice REUTERS/Mathieu BelangerAlbon chocó su Williams tras arrollar una marmota. Foto: REUTERS / Mathieu Belanger.

La práctica también estuvo marcada por distintas interrupciones. Liam Lawson sufrió un problema en pista y debió detener su auto, lo que provocó una bandera roja. Más tarde, Alex Albon protagonizó un golpe que volvió a frenar la actividad, en una tanda que terminó extendida por las neutralizaciones.

Para Colapinto, la prioridad pasó rápidamente a manos de los ingenieros y mecánicos de Alpine: revisar el origen del inconveniente y recuperar el auto para la clasificación Sprint, prevista para las 17.30 de Argentina. El desafío será salir a clasificar prácticamente sin referencias propias, en una pista donde la adaptación suele ser tan importante como la velocidad pura.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Automovilismo
Fórmula 1
Franco Colapinto
Canadá
Alpine

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro