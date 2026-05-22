Fórmula 1

Colapinto no pudo girar en Canadá por un problema en la unidad de potencia

El argentino apenas alcanzó a completar la vuelta de instalación en Montreal. El Alpine perdió respuesta en los primeros minutos de la práctica libre y el equipo confirmó un inconveniente en el impulsor. No volverá a salir a pista antes de la clasificación Sprint.