La Fórmula 1 empezó a tomar temperatura en Montreal antes del inicio de la actividad en pista del Gran Premio de Canadá. En una fecha especial, que tendrá formato Sprint por primera vez en el Circuito Gilles Villeneuve, los protagonistas pasaron por la jornada de prensa y dejaron definiciones sobre el presente del campeonato, el desarrollo de los equipos y las expectativas para el fin de semana.
La previa de Canadá empezó a jugarse en el paddock
El jueves de prensa en Montreal dejó las primeras sensaciones antes del Gran Premio de Canadá. Antonelli habló de su gran momento con Mercedes, Verstappen confía en el avance de Red Bull, Bortoleto pidió cautela con las comparaciones y Stroll palpitó su carrera de casa.
Mercedes llega con Kimi Antonelli como líder del campeonato, Red Bull busca confirmar el paso adelante mostrado en Miami, Audi transita su propio proceso con Gabriel Bortoleto y Aston Martin intentará sostener una mejora en la carrera de casa de Lance Stroll.
Antonelli quiere sostener su racha en Canadá: “Esa es la incógnita”
Kimi Antonelli atraviesa el mejor momento de su joven carrera en la Fórmula 1. El piloto de Mercedes llega al Gran Premio de Canadá como líder del campeonato, con 20 puntos de ventaja sobre su compañero George Russell, y con una racha perfecta en las últimas tres fechas: pole y victoria en China, Japón y Miami.
En la previa del fin de semana en Montreal, el italiano de 19 años reconoció que sostener ese nivel durante toda la temporada será uno de los grandes desafíos. “Esa es la incógnita, incluso para mí”, expresó al ser consultado sobre la posibilidad de mantener su forma ganadora.
Antonelli remarcó que la experiencia acumulada durante la temporada pasada fue clave para este salto de rendimiento. “Pasar por momentos difíciles me ayudó y me hizo mucho más fuerte. Ahora me siento más en control de la situación”, explicó.
El Gran Premio de Canadá tiene además un valor especial para el joven de Mercedes, ya que fue en Montreal donde consiguió su primer podio en la Fórmula 1. “Es un lugar con un significado especial para mí. Este fin de semana intentaremos crear recuerdos aún mejores y terminar en el escalón más alto del podio”, señaló.
Mercedes llega a esta fecha con su primer paquete importante de mejoras de la temporada, algo que genera expectativa dentro del equipo. Antonelli aseguró que las pruebas en simulador fueron positivas, aunque advirtió que la competencia será exigente, especialmente por el buen rendimiento histórico de Russell en este circuito.
Otro punto de atención estará en las largadas. Después de algunos problemas en las primeras carreras del año, Mercedes modificó la paleta de embrague del W17 de Antonelli. “Hicimos un pequeño cambio y espero que me ayude a ser más constante en las salidas y a no perder posiciones”, afirmó.
Verstappen ve una mejora en Red Bull y apunta a acercarse a la pelea de adelante
Max Verstappen llega al Gran Premio de Canadá con una expectativa renovada. Después de un inicio de temporada complejo para Red Bull, el cuatro veces campeón del mundo valoró el salto de rendimiento que mostró el RB22 en Miami y espera que el equipo pueda mantenerse cerca de la pelea principal en Montreal.
La escudería de Milton Keynes incorporó mejoras en la última fecha y, aunque todavía no logró meterse de lleno en la lucha por la victoria, Verstappen consideró que el avance fue importante. “Miami fue, en general, un gran paso adelante para nosotros”, señaló durante la jornada de prensa previa a la quinta fecha del campeonato.
De todos modos, el neerlandés fue prudente al analizar lo que puede ocurrir este fin de semana. El Circuito Gilles Villeneuve presenta características distintas y el desarrollo de los autos empieza a jugar un papel clave en cada carrera.
“Esperemos y veremos. Cada fin de semana será una carrera de desarrollo, dependiendo también de lo que traigan los demás equipos. Aquí la distribución es completamente diferente, pero espero volver a estar cerca de ese top tres”, explicó.
Verstappen remarcó que el objetivo inmediato de Red Bull pasa por acortar la brecha con los equipos que hoy marcan el ritmo del campeonato. “Para nosotros se trata de seguir mejorando e intentar estar en esa pelea de adelante. En Miami estuvimos más cerca y ahora queremos reducir todavía más esa diferencia”, afirmó.
El piloto también destacó el clima interno del equipo de cara a las próximas carreras. “No sé cuánto podremos acercarnos, pero el equipo está muy motivado y muy ilusionado por lo que viene”, sostuvo.
Antes de llegar a Montreal, Verstappen tuvo una experiencia especial en las 24 Horas de Nürburgring, donde llegó a liderar junto a sus compañeros hasta que un problema mecánico los dejó sin chances. Más allá del resultado, el neerlandés valoró la vivencia: “Fue una semana muy divertida. El evento, los pilotos, los aficionados y el circuito fueron increíbles. La experiencia fue realmente genial”.
Bortoleto pidió no apurar las comparaciones entre Antonelli y Verstappen
Gabriel Bortoleto también fue protagonista del jueves de declaraciones en Montreal. El brasileño de Audi se refirió al gran presente de Kimi Antonelli, actual líder del campeonato, pero pidió cautela ante las comparaciones con Max Verstappen.
“Kimi es extremadamente talentoso, pero ¿nivel Verstappen? Hay que darle tiempo. No creo que sea justo compararlo con Max por su edad, por el tiempo que lleva en la Fórmula 1 y por todo lo que Max ya consiguió”, expresó.
Bortoleto, que compartió generación con Antonelli en las categorías promocionales, remarcó que prefiere evitar comparaciones apresuradas. “No me parece justo. He competido contra él y siento que debería competir contra él, no juzgarlo”, sostuvo.
El piloto de Audi destacó el rendimiento del joven italiano en Mercedes, aunque también marcó que cada piloto atraviesa procesos distintos. “Me alegra verlo hacerlo bien. Muestra el talento que tiene nuestra generación, con Ollie Bearman, Isack Hadjar y otros pilotos jóvenes. Ojalá todos tengamos la oportunidad de contar con un buen auto para pelear adelante”, señaló.
Bortoleto también marcó distancia con su propia situación deportiva. Mientras Antonelli brilla con Mercedes, el brasileño atraviesa un proceso distinto en Audi, equipo que no volvió a sumar puntos desde Australia, donde él logró un noveno puesto.
“No diría que su éxito me motive más. Me alegra por él, se lo merece y está haciendo el trabajo que tiene que hacer con un gran auto. Yo tengo mi propio proyecto, mis prioridades y estoy seguro de que podemos hacerlo bien en el futuro. Solo necesitamos tiempo y paciencia”, concluyó.
Stroll vive su carrera de casa y Aston Martin busca confirmar una mejora
Lance Stroll llega al Gran Premio de Canadá con una motivación especial. El piloto de Aston Martin afrontará su carrera de casa en el Circuito Gilles Villeneuve, una cita que definió como su “favorita del año” por el clima que se vive en Montreal y el apoyo del público local.
“Espero este fin de semana durante toda la temporada. Me encanta la pista, los aficionados y la energía de la ciudad. Todo Montreal se mete de lleno en la carrera”, expresó Stroll durante la jornada de prensa previa al inicio de la actividad.
El canadiense remarcó que la sensación en pista es diferente desde el primer contacto con el circuito. “Incluso en la vuelta de salida de la FP1 se siente una energía increíble alrededor del trazado. Es eléctrico”, señaló.
En lo deportivo, Aston Martin llega a Canadá después de mostrar algunas señales positivas en Miami. Tras un comienzo de temporada difícil, Stroll destacó que el equipo pudo solucionar parte de los problemas de vibración que afectaban al AMR26 y que ambos autos llegaron a la bandera a cuadros por primera vez en el año.
“Arreglamos las vibraciones en Miami y eso fue bueno. Terminamos la carrera con los dos coches, lo cual fue un paso adelante”, explicó. De todos modos, el piloto fue claro sobre lo que todavía falta: “Necesitamos encontrar mucha más carga aerodinámica y potencia”.
Fernando Alonso también se refirió al presente del equipo y marcó que en Montreal el objetivo será optimizar lo disponible, ya que Aston Martin no tendrá mejoras de rendimiento para este fin de semana. “El foco está en la manejabilidad, en mejorar la sensación del coche y en sacar el máximo de lo que tenemos ahora”, indicó el español.
El bicampeón mundial sostuvo además que, en una etapa compleja, los pilotos deben estar cerca del equipo y aportar información precisa. “Tenemos que transmitir el mejor feedback posible a los ingenieros y diseñadores. Debemos ser precisos con lo que necesitamos desde el volante”, afirmó.