Fórmula 1

La previa de Canadá empezó a jugarse en el paddock

El jueves de prensa en Montreal dejó las primeras sensaciones antes del Gran Premio de Canadá. Antonelli habló de su gran momento con Mercedes, Verstappen confía en el avance de Red Bull, Bortoleto pidió cautela con las comparaciones y Stroll palpitó su carrera de casa.