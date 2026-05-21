Lewis Hamilton volvió a dejar una frase fuerte en la previa del Gran Premio de Canadá. En medio de los rumores sobre su futuro y de las voces que empezaron a sugerir un posible retiro, el británico fue contundente: no solo piensa seguir en la Fórmula 1, sino que asegura tener claro su camino dentro de Ferrari.
Hamilton no piensa en el retiro: “Estoy 100% seguro de que seguiré en Ferrari”
El siete veces campeón del mundo aseguró que mantiene contrato con la escudería de Maranello para 2027 y respondió a quienes ponen en duda su continuidad en la Fórmula 1.
El siete veces campeón del mundo confirmó que mantiene contrato con la escudería italiana para la próxima temporada y remarcó que su motivación sigue intacta. Después de una primera temporada compleja con Ferrari, en la que le costó adaptarse al funcionamiento del equipo de Maranello, Hamilton atraviesa un inicio de campeonato más alentador y busca consolidar su vínculo deportivo con la estructura italiana.
“Sí, sigo bajo contrato. Para mí todo está 100% claro. Sigo concentrado y motivado”, afirmó Hamilton, despejando dudas sobre su continuidad.
La declaración llegó luego de varias semanas en las que distintos comentaristas y expilotos pusieron sobre la mesa la posibilidad de que el británico empezara a pensar en el final de su carrera. Hamilton, sin embargo, eligió responder con firmeza y también con algo de ironía.
“Todavía amo lo que hago con todo mi corazón. Voy a estar aquí durante bastante tiempo, así que acostúmbrense. Hay mucha gente que está tratando de retirarme, pero eso ni siquiera está en mis pensamientos”, sostuvo.
Ferrari, una adaptación que todavía está en marcha
La llegada de Hamilton a Ferrari significó uno de los movimientos más importantes de los últimos años en la Fórmula 1. Sin embargo, el proceso no fue sencillo. El británico debió adaptarse a una nueva cultura de trabajo, a otro entorno técnico y a un auto con características muy distintas a las que conocía tras más de una década en Mercedes.
Durante 2025, esa adaptación tuvo momentos difíciles. El rendimiento no siempre acompañó y el propio Hamilton reconoció en varias oportunidades que necesitaba tiempo para comprender mejor el comportamiento del monoplaza. Para esta temporada, Ferrari también realizó cambios en su lado del garaje: Riccardo Adami dejó de ser su ingeniero de carrera y actualmente trabaja de manera interina con Carlo Santi.
Ese nuevo vínculo técnico parece haber ayudado a ordenar parte del trabajo. Hamilton remarcó que en las últimas semanas se enfocó especialmente en entender los datos del SF-26, con atención en el equilibrio del auto, la frenada y el comportamiento mecánico en curva.
Menos simulador y más análisis de datos
Otro de los puntos interesantes que dejó Hamilton antes de correr en Montreal fue su decisión de no utilizar el simulador de Ferrari antes del fin de semana canadiense. Aunque destacó el nivel de la herramienta y del equipo que trabaja en Maranello, explicó que esta vez prefirió tomar otro camino.
“El simulador es increíble. Es el mejor que he visto y es una herramienta muy poderosa. Pero el año pasado lo usé todas las semanas y muchas veces llegaba a la pista y la sensación era completamente diferente”, explicó.
Hamilton no descartó volver a utilizarlo, pero reconoció que en algunas ocasiones la correlación entre el simulador y la pista no fue la esperada. Por eso, para Canadá decidió concentrarse más en el análisis profundo de los datos junto a sus ingenieros.
“Trabajamos mucho sobre el equilibrio en curva, el equilibrio mecánico, la forma de afrontar las curvas, el balance de frenada y la optimización de los frenos, que han sido un problema para mí desde hace tiempo”, detalló.
Una respuesta para los que hablan de retiro
Con 41 años, Hamilton sigue siendo uno de los nombres más importantes de la Fórmula 1. Su edad, como ocurre también con Fernando Alonso, suele alimentar debates sobre la renovación generacional dentro de la categoría. Incluso Ralf Schumacher sugirió recientemente que pilotos como Hamilton y Alonso deberían “darle una oportunidad a los jóvenes”.
El británico, lejos de sentirse condicionado por esas opiniones, dejó claro que sigue proyectando su futuro dentro del automovilismo.
“Ya estoy pensando en lo que vendrá después y planificando los próximos cinco años. Todavía planeo estar aquí por algún tiempo”, aseguró.
Mientras tanto, algunos rumores habían vinculado el asiento de Ferrari con Oliver Bearman, piloto de Haas y miembro de la academia de la escudería italiana. Sin embargo, por ahora, Hamilton parece decidido a cerrar cualquier especulación: su presente está en Ferrari y su futuro inmediato también.
En Canadá, Hamilton tendrá una nueva oportunidad para medir cuánto avanzó en su adaptación a Ferrari. Y también para reforzar, dentro de la pista, el mensaje que dejó fuera de ella: todavía no piensa en despedirse de la Fórmula 1.