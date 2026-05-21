Fórmula 1

Antonelli llega a Canadá con confianza y quiere sostener la punta del campeonato

El joven piloto de Mercedes arriba a Montreal como líder del Mundial y con expectativas por el paquete de actualizaciones que el equipo llevará al W17. También destacó su crecimiento dentro de la escudería: “Es gratificante ver que el equipo se basa también en tus sensaciones”.