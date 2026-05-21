Andrea Kimi Antonelli llega a Montreal en uno de los mejores momentos de su joven carrera en la Fórmula 1. Líder del campeonato y convertido en una de las grandes revelaciones de la temporada, el piloto de Mercedes afronta el Gran Premio de Canadá con confianza, pero también con la prudencia de quien sabe que la categoría no permite relajarse.
Antonelli llega a Canadá con confianza y quiere sostener la punta del campeonato
El joven piloto de Mercedes arriba a Montreal como líder del Mundial y con expectativas por el paquete de actualizaciones que el equipo llevará al W17. También destacó su crecimiento dentro de la escudería: “Es gratificante ver que el equipo se basa también en tus sensaciones”.
El italiano aterrizó en Canadá procedente de Los Ángeles, donde participó junto a George Russell y Brad Pitt en la presentación del nuevo Mercedes-AMG GT4. Sin embargo, más allá de los compromisos fuera de pista, su foco ya está puesto en el Circuito Gilles Villeneuve, escenario de una fecha clave para Mercedes.
“Ha sido un gran inicio de temporada y el objetivo es continuar así”, aseguró Antonelli. De todos modos, el joven piloto dejó una reflexión que muestra parte de su madurez: sabe que no todos los fines de semana serán perfectos.
“Es inevitable que tarde o temprano llegue un fin de semana que no salga según lo previsto. Por eso es importante mantener siempre los pies en la tierra, porque si llega un momento difícil, espero que no, no será tan duro de gestionar”, expresó.
Mercedes lleva novedades importantes a Montreal
El Gran Premio de Canadá aparece como una prueba importante para Mercedes. La escudería llega con un paquete de actualizaciones considerable para el W17, con el objetivo de volver a marcar diferencias después de que sus rivales se acercaran en rendimiento durante la última fecha en Miami.
Antonelli confirmó que las mejoras son importantes, aunque prefirió mantener cierta cautela hasta ver el comportamiento del auto en pista.
“Es un paquete bastante grande. Los números nos dicen que deberíamos ir más rápido, pero mientras no estemos en pista siempre es mejor ser prudentes”, señaló.
El líder del campeonato explicó que las novedades modificarán en parte el equilibrio del auto, aunque las primeras sensaciones en el simulador fueron positivas.
“Cambiará un poco el equilibrio del coche y tengo mucha confianza, porque el equipo está trabajando realmente bien. Hay un ambiente muy bonito, una dinámica estupenda, así que estoy seguro de que nos estamos moviendo en la dirección correcta”, agregó.
Un piloto que ya empieza a influir en el desarrollo
Más allá de los resultados, Antonelli también atraviesa una etapa de crecimiento dentro de Mercedes. En su segunda temporada en la Fórmula 1, el italiano ya empieza a aportar comentarios técnicos que son tenidos en cuenta por los ingenieros para orientar el desarrollo del monoplaza.
Ese punto marca un salto importante en su relación con el equipo. Ya no se trata solo de adaptarse al auto, sino también de ayudar a construir el camino técnico de Mercedes.
“He empezado a dar un poquito mi input. En Miami tuve una conversación bastante larga con un par de ingenieros que se ocupan del desarrollo del coche. Di alguna indicación sobre lo que siento y sobre lo que podría darme todavía más confianza”, contó.
Para Antonelli, ese proceso también tiene un valor personal. Es una señal de confianza dentro de una estructura exigente como Mercedes.
“Es bonito ver que, con un año de experiencia en Fórmula 1, puedo empezar a ganarme más confianza dentro del equipo. Es gratificante ver al equipo basarse también en tus sensaciones”, remarcó.
Las largadas, el punto a corregir
Uno de los aspectos que Mercedes busca mejorar en Canadá tiene que ver con las largadas, un punto que le trajo complicaciones a Antonelli en este inicio de temporada. El equipo trabajó tanto en componentes como en software para intentar resolver ese déficit.
“Este fin de semana llevamos a pista un nuevo elemento que debería ayudarnos, y también en el frente del software se ha trabajado mucho después de los problemas sufridos en Miami”, explicó.
Antonelli confía en que ese esfuerzo pueda empezar a verse reflejado desde Montreal, en un fin de semana que tendrá poco margen para el error por el formato Sprint.
“Confío en que todas las energías dedicadas a este problema darán sus frutos”, sostuvo.