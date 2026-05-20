Fórmula 1

Russell, Antonelli y las mejoras técnicas: las grandes incógnitas del GP de Canadá

La Fórmula 1 desembarca este fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal para disputar el Gran Premio de Canadá, una carrera que promete intensidad, sprint, posibles lluvias y nuevas batallas clave por el campeonato 2026.