La Formula 1 vuelve este fin de semana con una de las carreras más tradicionales y atractivas del calendario: el Gran Premio de Canadá, que se disputará en el emblemático Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.
Russell, Antonelli y las mejoras técnicas: las grandes incógnitas del GP de Canadá
La Fórmula 1 desembarca este fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal para disputar el Gran Premio de Canadá, una carrera que promete intensidad, sprint, posibles lluvias y nuevas batallas clave por el campeonato 2026.
Después de tres semanas de pausa tras la competencia en Miami, la categoría aterriza nuevamente en Norteamérica para afrontar una fecha que, históricamente, suele entregar carreras impredecibles, accidentes, estrategias cambiantes y finales dramáticos.
El trazado ubicado en la Île Notre-Dame combina largas rectas, fuertes frenadas y muros extremadamente cercanos que no perdonan errores. A eso se suma un ingrediente especial para esta edición: por primera vez en la historia del Gran Premio canadiense habrá formato sprint, lo que comprimirá aún más la actividad en pista y elevará el riesgo durante todo el fin de semana.
Además, los pronósticos meteorológicos anticipan posibles lluvias para el domingo, un factor que podría alterar completamente el desarrollo de la carrera principal y agregar incertidumbre a una temporada que ya viene marcada por cambios de rendimiento entre equipos y pilotos.
Mercedes busca reafirmar su dominio en la pelea por el campeonato
La principal atención estará puesta en la interna de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, donde el joven italiano Kimi Antonelli lidera el campeonato tras un inicio de temporada impactante.
Antonelli suma tres victorias consecutivas y es el único piloto que logró subir al podio en todas las carreras del año. Con 100 puntos acumulados, aventaja por 20 unidades a su compañero de equipo, el británico George Russell, quien llega a Montreal con la intención de recuperar terreno.
Sin embargo, más allá de la diferencia estadística, dentro del paddock muchos consideran que la pelea está lejos de resolverse. Russell ya demostró el año pasado sentirse muy cómodo en Canadá, donde consiguió la pole position y posteriormente la victoria, y varios analistas creen que el circuito canadiense puede favorecer nuevamente sus características de manejo.
La derrota sufrida en Miami tampoco generó demasiada preocupación dentro del entorno del británico. Ese trazado había sido especialmente complicado para Russell ya en temporadas anteriores debido a problemas de adherencia, mientras que Antonelli mostró allí por primera vez una superioridad contundente durante todo el fin de semana.
A la vez, Mercedes llega a Canadá con un importante paquete de actualizaciones técnicas que podría reforzar todavía más el potencial del monoplaza plateado.
La escudería alemana decidió reservar gran parte de sus mejoras para esta carrera, consciente de que el circuito Gilles Villeneuve puede adaptarse perfectamente a las virtudes del auto. Del otro lado, McLaren Formula 1 Team también desembarca con nuevas piezas aerodinámicas tras el salto de rendimiento mostrado en Miami.
El duelo técnico entre ambas estructuras promete convertirse en uno de los grandes focos del fin de semana.
Alpine quiere consolidarse y Aston Martin intenta reaccionar
Otro de los equipos que genera expectativa es BWT Alpine Formula One Team, que viene de mostrar en Miami uno de sus mejores rendimientos de los últimos años.
La escudería francesa logró ubicar cómodamente sus dos autos dentro del top 10 y confirmó un evidente salto de calidad a partir de las mejoras introducidas recientemente. El argentino Franco Colapinto fue una de las grandes revelaciones al terminar séptimo, mientras que el francés Pierre Gasly no pudo completar una carrera prometedora tras un incidente en las primeras vueltas.
Ahora, la gran incógnita es si Alpine podrá sostener ese nivel competitivo en Montreal o si la reacción de otros equipos de mitad de parrilla volverá a equilibrar las fuerzas.
En una temporada atravesada por importantes cambios reglamentarios, el rendimiento fluctúa rápidamente entre fechas y cada actualización técnica puede modificar el orden competitivo.
En contraste, Aston Martin Aramco Formula One Team atraviesa un presente mucho más complejo. El equipo británico continúa lidiando con problemas de estabilidad y funcionamiento mecánico que condicionan seriamente el rendimiento del auto.
Aunque junto a Honda lograron reducir ciertas vibraciones de la unidad de potencia, aparecieron nuevos inconvenientes relacionados con la caja de cambios y la manejabilidad general del monoplaza.
El español Fernando Alonso fue contundente en las últimas semanas al reconocer que no espera mejoras significativas en el corto plazo. Por eso, Canadá aparece como una prueba importante para evaluar si Aston Martin logra al menos comenzar a extraer algo más de rendimiento en un circuito donde la tracción y las frenadas fuertes tienen un rol determinante.
También habrá especial atención sobre el canadiense Lance Stroll, quien correrá ante su público en un momento delicado para la estructura.
La lluvia y el formato sprint pueden alterar todo en Montreal
Más allá de las cuestiones técnicas y deportivas, el contexto climático podría transformarse en el gran protagonista del fin de semana.
La edición 2026 será la más temprana de la historia del Gran Premio de Canadá, disputándose el 24 de mayo, en plena primavera canadiense. Aunque las temperaturas previstas rondarán entre los 15 y 19 grados, existe una alta probabilidad de lluvia para el domingo.
En Montreal, la combinación entre pista fría, humedad y muros cercanos suele generar carreras caóticas, múltiples ingresos del auto de seguridad y estrategias impredecibles.
De hecho, una de las últimas competencias bajo lluvia en Canadá fue la de 2024, ganada por Max Verstappen, en una carrera marcada por los cambios constantes de condiciones.
A eso se añade el estreno del formato sprint en el circuito canadiense, lo que reducirá considerablemente el tiempo de práctica y obligará a equipos y pilotos a encontrar rápidamente la puesta a punto ideal.
Con todos esos ingredientes, Montreal aparece como una de las citas más atractivas de la temporada 2026 de Fórmula 1: una pista histórica, clima incierto, autos renovados y una pelea por el campeonato que promete seguir sumando tensión.