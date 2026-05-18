Histórico autódromo porteño

El Gálvez ya construye el regreso de MotoGP y vuelve a ilusionar con la F1

A 28 años de la última visita del Mundial de Motociclismo a Buenos Aires, avanza la remodelación integral para recibir a MotoGP en 2027. La obra, además, alimenta una expectativa mayor: recuperar para la Argentina grandes eventos internacionales del deporte motor.