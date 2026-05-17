En la vuelta 12

Susto en MotoGP: fuerte accidente de Álex Márquez obligó a detener el GP de Catalunya

El piloto de Gresini impactó contra la KTM de Pedro Acosta, que sufrió un inconveniente cuando lideraba la carrera en Montmeló. La prueba fue neutralizada con bandera roja y relanzada a 13 vueltas.