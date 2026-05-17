El Gran Premio de Catalunya de MotoGP vivió este domingo uno de los momentos más tensos del fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La carrera debió ser detenida con bandera roja luego de un fuerte accidente que tuvo como principal involucrado a Álex Márquez, piloto del equipo Gresini Racing.
Susto en MotoGP: fuerte accidente de Álex Márquez obligó a detener el GP de Catalunya
El piloto de Gresini impactó contra la KTM de Pedro Acosta, que sufrió un inconveniente cuando lideraba la carrera en Montmeló. La prueba fue neutralizada con bandera roja y relanzada a 13 vueltas.
El episodio se produjo en la vuelta 12, cuando Pedro Acosta marchaba al frente de la competencia. En plena aceleración rumbo a la zona de la curva 10, la KTM del español sufrió un inconveniente técnico —informado inicialmente como una rotura en el neumático trasero— que lo obligó a perder velocidad de manera repentina. Acosta alcanzó a levantar la mano para advertir al resto, pero Álex Márquez, que venía inmediatamente detrás suyo, no tuvo margen para evitar el impacto.
El golpe fue violento. La Ducati de Márquez tocó la parte trasera de la moto de Acosta y el piloto de Gresini salió despedido hacia la zona externa de la pista a muy alta velocidad. Tras ingresar en la escapatoria, cayó con fuerza, mientras su moto quedó destruida y esparció una importante cantidad de restos sobre el asfalto.
Dirección de Carrera detuvo la prueba de inmediato con bandera roja. En un primer parte, MotoGP informó que Álex Márquez se encontraba consciente, aunque debió ser atendido en el lugar por los servicios médicos. Una ambulancia ingresó a pista y, luego de varios minutos de asistencia, el piloto fue trasladado primero al centro médico del circuito y posteriormente a un hospital de Barcelona para realizar estudios más profundos.
El accidente también generó consecuencias para otros competidores. Fabio Di Giannantonio, del VR46 Racing Team, fue golpeado por partes desprendidas de la Ducati de Márquez y terminó en el suelo, aunque pudo volver a su box y hacer señas de que se encontraba bien. Raúl Fernández, que venía tercero, también quedó involucrado en la secuencia y acusó molestias físicas, mientras que Johann Zarco regresó a boxes con dificultades luego de recibir el impacto de un fragmento en una pierna.
Tras la interrupción, las autoridades resolvieron relanzar la competencia a 13 vueltas, tomando como referencia el clasificador de la vuelta 11. Acosta, que pudo regresar al box con asistencia, quedó habilitado para largar con su segunda moto, mientras que Álex Márquez no estuvo en condiciones de continuar. Enea Bastianini tampoco formó parte del reinicio, ya que había abandonado previamente por un problema mecánico.
El impacto generó preocupación inmediata en el paddock y en las tribunas de Montmeló, especialmente por la violencia de la caída y por la cantidad de pilotos alcanzados por la secuencia. Álex Márquez venía de ser protagonista durante todo el fin de semana: el sábado había ganado la carrera sprint en una ajustada definición frente al propio Acosta, por apenas 41 milésimas.
Por el momento, la información oficial más importante es que el piloto español se encontraba consciente tras el accidente y fue derivado al hospital para una evaluación más completa. El equipo Gresini y MotoGP aguardaban nuevos estudios médicos para determinar el alcance real de las lesiones