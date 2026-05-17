El domingo argentino en el Gran Premio de Cataluña de Moto3 tuvo dos lecturas diferentes. Valentín Perrone partía desde el lugar más deseado de la grilla, después de una clasificación brillante en Barcelona, pero no logró transformar esa pole position en un resultado de protagonismo. Marco Morelli, en cambio, fue de menor a mayor y terminó como el mejor argentino clasificado, con un valioso sexto puesto en Montmeló.
Perrone no pudo sostener la pole y Morelli fue el mejor argentino en Barcelona
El piloto del Red Bull KTM Tech3 explicó que arriesgó con el neumático medio y la moto cambió su comportamiento durante la carrera. Marco Morelli completó una sólida actuación y terminó sexto en Montmeló.
Perrone había dado el golpe el sábado al quedarse con la pole position con un tiempo de 1m46s679, superando por apenas cinco milésimas a David Muñoz. El piloto del Red Bull KTM Tech3 apareció en el cierre de la clasificación y se ganó el derecho de largar desde la primera posición en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
Sin embargo, la carrera fue otra historia. Apenas se apagó el semáforo, el argentino perdió la punta y quedó rápidamente dentro del pelotón. En una competencia típica de Moto3, con muchos cambios de posición, rebufos en la recta principal y un grupo delantero muy compacto, Perrone no encontró la confianza necesaria para sostenerse entre los protagonistas. Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en el 12° lugar, a 9s805 del ganador.
Después de la carrera, el propio Perrone hizo una autocrítica clara sobre lo ocurrido. Reconoció que el fin de semana había sido complicado en cuanto a sensaciones, aunque valoró la pole conseguida el sábado.
“No hemos terminado la carrera como esperábamos. En general ha sido un fin de semana complicado, tampoco habíamos encontrado del todo las sensaciones que buscábamos. Pero igualmente ayer pude hacer una buena quali, conseguir la pole, que es algo muy positivo porque, aunque no tenga las mejores sensaciones, conseguimos ser rápidos a una vuelta”, expresó.
La clave, según explicó, estuvo en la elección del neumático para la carrera. Durante todo el fin de semana había trabajado con el compuesto blando, pero para la competencia decidió apostar por el medio porque no tenía plena confianza en poder completar las 19 vueltas con el blando.
“Simplemente me equivoqué con la elección de neumáticos. Durante todo el fin de semana estuve utilizando el SC1, el compuesto blando, y para carrera decidí usar el medio porque no me veía con confianza de poder terminar las 19 vueltas con el blando. Me arriesgué a probar el medio”, detalló.
Esa decisión condicionó el rendimiento. Perrone explicó que la moto tuvo un comportamiento muy diferente al esperado, especialmente en el tren delantero. “La moto se comportaba totalmente diferente. Tenía muchos problemas, sobre todo delante, muchos rebotes, se me cerraba, iba muy al límite. Estuve a punto de irme al suelo en un par de ocasiones”, reconoció.
El análisis deja una lectura técnica clara: Perrone tuvo velocidad pura para ser competitivo a una vuelta, pero en carrera pagó caro un cambio de compuesto que no le permitió tener confianza para atacar ni defender posición dentro del pelotón. En Moto3, donde las diferencias son mínimas y el grupo castiga cualquier pérdida de estabilidad, esa falta de seguridad en el tren delantero terminó marcando su domingo.
La contracara fue Morelli. El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team también tuvo que trabajar desde atrás después de perder terreno en el arranque, pero logró recomponerse con el paso de las vueltas. En la segunda mitad de carrera recuperó posiciones, se acercó al grupo delantero y terminó sexto, a solo 0s581 de Máximo Quiles.
El triunfo quedó en manos de Máximo Quiles, que volvió a imponer su gran presente en la categoría menor del Mundial. El español se impuso en una definición cerrada sobre Álvaro Carpe y David Muñoz, en una carrera que tuvo cambios constantes en la punta y se resolvió en los últimos metros.
Para Perrone, el fin de semana dejó una sensación mezclada: la confirmación de su velocidad a una vuelta, con una pole de alto valor, pero también la cuenta pendiente de sostener ese potencial en ritmo de carrera. El propio argentino cerró con una mirada positiva pese al error: “Son decisiones que a veces pueden salir bien y otras no tan bien. De todo se aprende. Tomamos nota de este error y seguimos luchando con todo en las próximas”.
En Barcelona, la foto argentina terminó con Morelli como el mejor ubicado y con Perrone rescatando puntos después de una carrera más difícil de lo esperado, pero también con una certeza: el potencial está, aunque todavía falta consolidarlo en los domingos.
La próxima parada del Mundial de Moto3 será Mugello, del 29 al 31 de mayo, por el Gran Premio de Italia. Para Perrone será una nueva oportunidad de transformar la velocidad que mostró en clasificación en un resultado fuerte de carrera; para Morelli, la chance de confirmar el buen paso dado en Barcelona