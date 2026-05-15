El automovilismo argentino tendrá otro fin de semana con fuerte presencia internacional. En distintos escenarios de Europa y Estados Unidos, varios pilotos nacionales comenzaron su actividad o se preparan para afrontar compromisos importantes en categorías muy diferentes entre sí, pero con un mismo objetivo: seguir ganando terreno fuera del país.
Argentinos en el exterior: presencia nacional en Europa y Estados Unidos
Perrone y Morelli fueron protagonistas en Moto3, Tiago Pernía sumó kilómetros en el TCR Europeo, Gino Trappa arrancó fuerte en la EuroFormula, Baztarrica y López afrontan Nürburgring y Lázaro Bainotti continúa su camino en los monopostos norteamericanos.
La agenda tiene actividad en Barcelona, con el Moto3; en Spa-Francorchamps, con el TCR Europeo y la EuroFormula; en Alemania, con las tradicionales 24 Horas de Nürburgring; y también en Estados Unidos, donde Lázaro Bainotti continúa su proceso de crecimiento dentro de los monopostos.
Perrone y Morelli, entre los diez mejores en Barcelona
En el Circuit de Barcelona-Catalunya, Valentín Perrone y Marco Morelli completaron un viernes positivo dentro del Gran Premio de Cataluña de Moto3. Ambos lograron meterse entre los diez mejores de la jornada de prácticas, en una tanda muy ajustada y con tiempos que mejoraron sobre el cierre.
Perrone terminó quinto, con un registro de 1:47.501, a 0s558 del malasio Hakim Danish, quien marcó la referencia con 1:46.943. El resultado confirma el buen momento del argentino, que vuelve a mostrarse competitivo en la categoría menor del Mundial de Motociclismo.
Morelli, por su parte, también cerró un buen día. Finalizó noveno, con un tiempo de 1:47.677, a 0s734 del líder, y logró ubicarse dentro de un top ten muy apretado. Para los dos argentinos, el arranque en Cataluña dejó señales alentadoras de cara a la continuidad del fin de semana.
La actividad de Moto3 continuará este sábado desde las 3:40, hora argentina, con la segunda sesión de entrenamientos libres.
Pernía sigue su adaptación en el TCR Europeo
En Bélgica, Tiago Pernía completó el segundo entrenamiento del TCR Europeo en el circuito de Spa-Francorchamps. El argentino, con el Honda Civic Type R FL5 TCR del Squadra Martino, terminó en la 14ª posición y pudo mejorar sus registros respecto de la primera práctica.
Pernía marcó 2:37.592 y completó ocho vueltas en una jornada importante para seguir sumando kilómetros y avanzar con la puesta a punto del auto. La sesión fue dominada por Mike Halder, con 2:30.965, seguido por Max Hart y Nicolas Taylor.
Más allá de la posición, el viernes dejó un saldo positivo para el joven argentino, que afronta una etapa de aprendizaje en un campeonato exigente y sobre uno de los trazados más técnicos del calendario europeo.
Trappa, muy cerca de la punta en la EuroFormula
También en Spa-Francorchamps, Gino Trappa tuvo un comienzo destacado en una nueva fecha de la EuroFormula Open. El argentino cerró las prácticas en la segunda posición, a apenas 0s099 de su compañero de equipo, el brasileño Filippo Fiorentino.
El piloto del DriveX Team completó 16 vueltas en un viernes marcado por condiciones de pista cambiantes. Durante la mañana, con piso húmedo, el trabajo fue más conservador. Por la tarde, ya con el asfalto seco, Trappa pudo aprovechar mejor el potencial del auto y quedó muy cerca de la referencia.
La actividad seguirá este sábado con la Clasificación 1 a las 4:50, hora argentina, y la Carrera 1 desde las 8:10.
Baztarrica y López, ante el desafío del “Infierno Verde”
La presencia argentina también se extenderá a Alemania, donde Santiago Baztarrica y Nazareno “Nano” López afrontan las 24 Horas de Nürburgring, una de las competencias de resistencia más duras del automovilismo mundial.
La carrera se disputa sobre el extenso trazado del Nordschleife, conocido como el “Infierno Verde”, un escenario que exige concentración, resistencia física, regularidad y una lectura permanente de las condiciones de pista.
Baztarrica competirá con un BMW M240i del equipo Adrenalin Motorsport, mientras que López será parte de la clase AT2 con un Porsche 911 GT4. Ambos llegan a una prueba de enorme valor deportivo, donde el objetivo principal será sostener ritmo, evitar errores y completar una carrera que suele castigar cualquier mínimo exceso.
La competencia principal se pondrá en marcha este sábado a las 10:00, hora argentina, y finalizará el domingo en el mismo horario.
Bainotti, otro argentino en acción en Estados Unidos
Fuera del recorrido europeo, también habrá presencia argentina en Estados Unidos. Lázaro Bainotti, joven piloto cordobés, continúa su camino dentro de los monopostos de formación en el automovilismo norteamericano.
Bainotti compite en la Ligier Junior Formula Championship, una categoría que forma parte de su proceso de crecimiento internacional. Con apenas 14 años, el argentino viene de conseguir resultados importantes en Estados Unidos y sigue sumando experiencia en autos de fórmula, una etapa clave para consolidar su desarrollo deportivo.
Este fin de semana tendrá una nueva oportunidad para medirse en un contexto exigente, con el objetivo de continuar acumulando kilómetros, trabajo técnico y roce competitivo en una categoría que reúne a jóvenes pilotos en pleno proceso de proyección.
Una agenda argentina con varios frentes abiertos
Con buenos parciales en entrenamientos y desafíos importantes por delante, los pilotos argentinos vuelven a tener protagonismo fuera del país. Perrone y Morelli mostraron ritmo en Moto3; Pernía continúa con su adaptación al TCR Europeo; Trappa quedó muy cerca de la punta en la EuroFormula; Baztarrica y López se preparan para una de las pruebas de resistencia más exigentes del planeta; y Bainotti sigue dando pasos en Estados Unidos.
El fin de semana recién empieza, pero la bandera argentina ya tiene presencia en escenarios de peso dentro del mapa internacional.