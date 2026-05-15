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Argentinos en el exterior: presencia nacional en Europa y Estados Unidos

Perrone y Morelli fueron protagonistas en Moto3, Tiago Pernía sumó kilómetros en el TCR Europeo, Gino Trappa arrancó fuerte en la EuroFormula, Baztarrica y López afrontan Nürburgring y Lázaro Bainotti continúa su camino en los monopostos norteamericanos.