En Sudamérica siempre hubo talento en el karting. Chicos que desde muy temprano muestran condiciones, familias que hacen un gran esfuerzo para acompañarlos y equipos que trabajan en la formación de base. Pero, muchas veces, después de esa primera etapa aparece la gran pregunta: cómo seguir.
TCR South America presentó NextGen, un puente entre el karting y el profesionalismo
La categoría lanzó un programa de desarrollo para acompañar a jóvenes pilotos sudamericanos en su camino hacia el automovilismo de turismo. La propuesta busca ordenar una etapa clave: el salto desde el karting hacia estructuras profesionales.
Con esa necesidad como punto de partida, el TCR South America Banco BRB anunció el lanzamiento de NextGen, un programa pensado para identificar, formar y acompañar a jóvenes pilotos del karting sudamericano en su camino hacia el automovilismo de turismo profesional.
La iniciativa busca darles a esos talentos un recorrido más claro, con etapas definidas y una estructura que los ayude a crecer no solo arriba del auto, sino también en todo lo que exige hoy una carrera deportiva.
Un camino con etapas
NextGen propone un proceso de formación que puede durar entre tres y cinco años. La idea es que el piloto no dé saltos bruscos, sino que avance de manera progresiva dentro de un ecosistema competitivo.
El primer paso será el contacto con autos de turismo a través del Turismo Nacional de Brasil, una instancia clave para adaptarse a otro tipo de manejo, con más peso, más roce y una dinámica muy distinta a la del karting.
Luego, el recorrido contempla la llegada al TCR South America Banco BRB, una categoría con reglamento FIA TCR, presencia internacional y competencias en circuitos importantes de la región. Desde allí, el programa apunta a una proyección mayor, con posibilidades en la Stock Car Pro Series de Brasil o incluso en el FIA TCR World Tour.
El objetivo es que el piloto pueda construir una carrera con bases firmes, sin depender únicamente de una oportunidad aislada.
Más que manejar rápido
Uno de los puntos centrales del programa es la formación integral. En el automovilismo actual, manejar bien ya no alcanza. Los pilotos también necesitan aprender a trabajar con ingenieros, comunicar, representar marcas, cuidar su imagen y entender la parte comercial de una carrera deportiva.
Por eso, NextGen apunta a formar corredores con valor deportivo, mediático y profesional. La intención es acompañarlos dentro y fuera de la pista, para que puedan integrarse de manera sólida al automovilismo profesional y sostenerse en el tiempo.
Además, el esquema contempla herramientas para facilitar el acceso y darle continuidad al proceso, algo fundamental en una región donde muchas veces el talento existe, pero no siempre encuentra el camino o los recursos para avanzar.
Los primeros nombres
El programa ya está en marcha en la temporada 2026 y cuenta con pilotos que forman parte de distintas etapas del recorrido.
En karting aparecen Agustín Pizarro y Martín Saa, ambos del Cronos Racing Team. En el Turismo Nacional de Brasil participa Máximo Frigerio, con el G Racing Motorsport, mientras que en el TCR South America ya compite Nicolás Fuca, dentro del Paladini Racing.
Son los primeros protagonistas de una estructura que busca mirar a largo plazo y acompañar el crecimiento de los pilotos desde sus primeros pasos hasta categorías de mayor exposición.
Una apuesta regional
Con NextGen, el TCR South America Banco BRB refuerza su lugar como una plataforma de desarrollo para el automovilismo sudamericano. La categoría intenta ocupar un espacio clave: ser el puente entre el talento que nace en el karting y las oportunidades que ofrece el automovilismo profesional, tanto en la región como en el plano internacional.
El programa se complementa con incentivos deportivos ya anunciados junto a Vicar. Entre ellos, el campeón o subcampeón del Turismo Nacional de Brasil tendrá garantizada su presencia en un equipo del TCR South America. A su vez, el campeón de la categoría sudamericana contará con incentivos para disputar una temporada completa en la Stock Car Pro Series.
En definitiva, NextGen aparece como una respuesta a una demanda histórica del deporte motor regional: ordenar el camino, acompañar el talento y generar oportunidades reales para que los jóvenes pilotos puedan transformar una ilusión de karting en una carrera profesiona.