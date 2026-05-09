Santiago del Estero

Turismo Carretera en Termas: el regreso del trazado perimetral con la recta más larga del país

Con la presentación oficial del Gran Premio Foton, la "máxima" inició su actividad en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. La quinta fecha del calendario 2026 marca el retorno al circuito perimetral, una variante que prioriza la potencia de los motores y promete maniobras de sobrepaso constantes en una recta de 1.300 metros que será el escenario de todas las largadas.