Ayer la ciudad de Termas de Río Hondo respiró automovilismo desde temprano. La Secretaría de Turismo local fue sede de la conferencia de prensa que dio inicio oficial a la quinta cita del campeonato. El evento contó con la presencia de referentes de la ACTC, autoridades municipales y figuras destacadas de la categoría, quienes coincidieron en el excelente estado de la infraestructura santiagueña.
Turismo Carretera en Termas: el regreso del trazado perimetral con la recta más larga del país
Con la presentación oficial del Gran Premio Foton, la "máxima" inició su actividad en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. La quinta fecha del calendario 2026 marca el retorno al circuito perimetral, una variante que prioriza la potencia de los motores y promete maniobras de sobrepaso constantes en una recta de 1.300 metros que será el escenario de todas las largadas.
Héctor "Toti" Farina, responsable del autódromo, abrió el encuentro resaltando el trabajo en equipo detrás de cada organización, mientras que la intendente Paula Canepa subrayó el orgullo de recibir una vez más a la categoría más popular del país.
Fernando Miori, Gerente General de la ACTC, destacó la jerarquía internacional del trazado y el valor de retornar a la variante original del circuito, lo que representa un atractivo extra para los pilotos y el público que ya comenzó a colmar las tribunas.
Tras el encuentro con los medios, la actividad promocional continuó en la estación de servicio Shell, donde pilotos de la talla de Mariano Werner, Augusto Carinelli, Jeremías Olmedo y Nicanor Santilli Pazos compartieron un momento con los fanáticos, palpitando lo que será una competencia de alta exigencia.
El desafío del trazado perimetral: Potencia y succión
La gran novedad de esta edición es el regreso al circuito perimetral, una configuración que no se utilizaba desde 2018. Esta variante anula la sección interna de tres curvas lentas para dar paso a la recta más extensa del calendario nacional, con una longitud superior a los 1.300 metros.
El cambio no es menor y modifica drásticamente la puesta a punto de los vehículos. Mauricio Candela, motorista del equipo BMW Motorsport, explicó que en este trazado la incidencia del impulsor sube al 50% del rendimiento total. "Todo depende mucho más del motor ahora, no tanto de cómo se tracciona en sectores lentos, sino de la capacidad de empuje en la recta larga", señaló el especialista.
Por su parte, el piloto Emiliano Spataro analizó el impacto en la seguridad y la competitividad: "La recta permite largar con todas las filas de autos cómodas, eliminando parte de la peligrosidad de la largada en sectores trabados. Además, se va a generar mucha succión, lo que facilitará los sobrepasos antes de llegar a la renovada curva 1".
Protagonistas y el factor emocional
Para muchos pilotos, Termas de Río Hondo representa una fecha especial. Jeremías Olmedo destacó la cercanía con su Salta natal, mientras que el cordobés Facundo Chapur resaltó el "cuadro" que representa correr en un escenario de nivel mundial.
Sin embargo, quien llega con un plus anímico es Santiago Mangoni: el piloto de Balcarce recordó con entusiasmo que un 8 de mayo, pero de 2022, logró la victoria en este mismo escenario.
"Correr acá es brillante, es el mejor circuito del país y la calidez de la gente siempre nos sorprende", afirmó Mangoni, quien buscará repetir aquella hazaña para escalar posiciones en un campeonato que, hasta el momento, se muestra sumamente competitivo y con pocos ganadores repetidos.
Un campeonato al rojo vivo
La previa de esta quinta final llega con Jonatan Castellano en lo más alto del certamen.
Un dato que mantiene en vilo a la categoría es la paridad: de los 12 mejores clasificados en el torneo, solo dos han logrado cruzar la meta en primer lugar esta temporada (Santiago Mangoni y Agustín Canapino). Con el cambio de trazado y la importancia del motor en esta fecha, el GP Foton se presenta como la oportunidad ideal para que nuevos nombres se anoten en la lista de ganadores y sacudan la tabla general del Turismo Carretera.