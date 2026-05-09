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Comienzan los octavos del Apertura con clásicos y cruces históricos

El Torneo Apertura 2026 ingresará este sábado en su etapa más intensa con el comienzo de los octavos de final. El clásico cordobés entre Talleres y Belgrano se llevará gran parte de la atención, mientras que Boca buscará recuperarse de su golpe copero ante Huracán. Además, Argentinos Juniors recibirá a Lanús e Independiente Rivadavia intentará ratificar su gran presente frente a Unión.