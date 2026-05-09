El Torneo Apertura 2026 comenzará su fase eliminatoria con uno de los partidos más esperados del semestre: el clásico entre Talleres y Belgrano, que se disputará este sábado desde las 16.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes.
Comienzan los octavos del Apertura con clásicos y cruces históricos
El Torneo Apertura 2026 ingresará este sábado en su etapa más intensa con el comienzo de los octavos de final. El clásico cordobés entre Talleres y Belgrano se llevará gran parte de la atención, mientras que Boca buscará recuperarse de su golpe copero ante Huracán. Además, Argentinos Juniors recibirá a Lanús e Independiente Rivadavia intentará ratificar su gran presente frente a Unión.
Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en una instancia de eliminación directa en Primera División organizada por AFA, lo que agrega un componente histórico a un duelo ya cargado de rivalidad.
Talleres llega tras finalizar cuarto en su zona luego del empate 1-1 frente a Unión en Santa Fe, partido en el que volvió a destacarse el arquero Guido Herrera. Esa posición le permitió asegurarse la localía en el Kempes, que contará exclusivamente con público albiazul.
En la previa, el lateral Augusto Schott remarcó la trascendencia del encuentro y señaló que será “un partido que quedará en el recuerdo”. Además, el entrenador Carlos Tevez recibió buenas noticias desde lo físico, ya que Matías Catalán, Franco Cristaldo, Diego Valoyes y Santiago Fernández evolucionaron favorablemente y estarán disponibles.
Del otro lado, Belgrano llega entonado luego de golear 4-0 a Sarmiento y cerrar la fase regular en el quinto puesto. El técnico Ricardo Zielinski preservó varios titulares pensando en este compromiso y destacó que los clásicos “son los partidos que todos quieren jugar”.
La expectativa en Córdoba es total. Incluso el viernes el plantel celeste recibió el apoyo de sus hinchas durante un multitudinario banderazo realizado en el Estadio Julio César Villagra.
El historial de cruces eliminatorios favorece a Talleres, que ganó 13 de los 20 mano a mano disputados entre ambos clubes. Uno de los antecedentes más recordados sigue siendo la final por el ascenso de 1998, cuando la T se impuso por penales.
Boca buscará recuperarse ante Huracán en La Bombonera
Más tarde, desde las 19, Boca Juniors recibirá a Huracán en La Bombonera con la necesidad de dejar atrás el golpe sufrido en la Copa Libertadores.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda viene de caer 1-0 frente a Barcelona Sporting Club en Guayaquil, resultado que complicó seriamente sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final del torneo continental.
Sin embargo, el panorama en el campeonato local es muy distinto. Boca terminó segundo en la Zona A con 30 puntos y acumula una larga racha sin derrotas en el ámbito doméstico.
Gracias a esa posición, el Xeneize tendrá ventaja de localía durante gran parte de los playoffs, situación que aparece como un factor clave pensando en sus aspiraciones al título.
Huracán, por su parte, llega más descansado al no disputar competencias internacionales durante esta temporada. El equipo conducido por Diego Martínez —quien volverá a La Bombonera tras su paso por Boca en 2024— clasificó séptimo en su zona luego de empatar sin goles frente a Racing Club.
El Globo mostró irregularidad durante la primera fase, aunque intentará apoyarse en su solidez defensiva y en el desgaste físico acumulado por Boca para intentar dar el golpe en condición de visitante.
Argentinos y Lanús animarán un duelo parejo en La Paternal
Desde las 21.30, Argentinos Juniors recibirá a Lanús en el Estadio Diego Armando Maradona.
El Bicho fue uno de los equipos más regulares de la fase inicial y terminó tercero en la Zona B con 29 puntos. Más allá de la derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la última fecha, el conjunto de La Paternal llega enfocado plenamente en el torneo local tras quedar eliminado de competencias internacionales.
Lanús, en cambio, atraviesa un semestre cargado de actividad. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino viene de conquistar la Recopa Sudamericana frente a Flamengo y continúa en carrera en la Libertadores, aunque recientemente sufrió una dura derrota en Bolivia ante Always Ready.
El Granate finalizó sexto en la Zona A y llega tras perder puntos importantes en las últimas fechas, situación que lo obligará a disputar esta instancia fuera de casa.
Independiente Rivadavia quiere confirmar su gran momento
En Mendoza, Independiente Rivadavia intentará sostener su extraordinario presente cuando reciba a Unión desde las 21.30 en el Estadio Bautista Gargantini.
La Lepra mendocina fue el mejor equipo de toda la primera fase y terminó líder absoluto de la Zona B con 34 puntos. Además, atraviesa un momento histórico a nivel internacional tras clasificarse anticipadamente a los octavos de final de la Libertadores luego de empatar con Fluminense.
El conjunto mendocino acumula once partidos invicto y aparece como uno de los grandes candidatos del torneo.
Unión, en tanto, logró avanzar a los playoffs gracias a una combinación de resultados ajenos. El equipo santafesino cerró la fase regular con cuatro encuentros sin victorias y terminó ingresando a octavos por diferencia de gol.
Ahora, el Tatengue buscará dar una de las sorpresas de la jornada ante un rival que llega atravesando el mejor momento de su historia reciente.