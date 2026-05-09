El Programa de Voluntariado de los Juegos Suramericanos 2026 cerró su etapa de inscripción con 8.214 personas anotadas para participar del mayor evento deportivo internacional que organizará la provincia de Santa Fe. La convocatoria, impulsada por el Gobierno Provincial, estuvo abierta entre el 9 de marzo y el 30 de abril y estuvo dirigida a mayores de 18 años.
Juegos Suramericanos 2026: récord de inscriptos para el programa de voluntariado
Más de 8.200 personas se anotaron para participar como voluntarias en los Juegos Suramericanos 2026 que se realizarán en Rosario, Santa Fe y Rafaela.
Los Juegos Suramericanos se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de 2026 en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, y reunirán a miles de atletas y delegaciones de distintos países del continente.
La directora de Sedes y Voluntariado de los Juegos Suramericanos, Noel Martino, destacó la respuesta obtenida desde el lanzamiento de la convocatoria. “La inscripción tuvo una muy buena recepción desde el primer momento. En menos de 24 horas ya había 800 personas anotadas y finalmente cerramos con 8.214 voluntarios inscriptos”, señaló. En cuanto a la distribución territorial, Martino precisó que el 47 % de los inscriptos corresponde a Rosario, el 41 % a la ciudad de Santa Fe y el 10 % a Rafaela.
Pasos a seguir
Tras el cierre de la inscripción, comenzará ahora una etapa de selección y capacitación para conformar el plantel definitivo de 4.500 voluntarios que participarán de la competencia. “El 15 de mayo realizaremos una primera capacitación general, de manera virtual, con material de lectura y una evaluación que funcionará como primer filtro”, explicó Martino.
Además, adelantó que durante junio y julio se desarrollarán capacitaciones específicas por áreas de trabajo. “En una primera etapa serán virtuales y, más cerca del inicio de los Juegos, pasarán a ser presenciales, cuando las obras de infraestructura ya estén finalizadas”, indicó.
Martino también remarcó que el esquema de participación será flexible para compatibilizar horarios con estudios y trabajo. “Al tratarse de un voluntariado, cada persona podrá colaborar en los horarios que mejor se adapten a sus actividades. Después de los Juegos, todos los participantes recibirán un certificado oficial”, agregó.
Qué tareas realizarán los voluntarios
El programa contempla funciones esenciales para el desarrollo de una competencia internacional de esta magnitud. Los voluntarios trabajarán en áreas como asistencia en campo de juego, acreditaciones, alojamiento, prensa, marketing, infraestructura y logística, control de dopaje, protocolo, educación y cultura, entre otras.
Entre los roles más relevantes se destacan los attachés, encargados de acompañar a las delegaciones deportivas durante toda su estadía y actuar como enlace con el Comité Organizador.
También habrá equipos destinados a la recepción y traslado de las delegaciones, además de voluntarios que colaborarán en la preparación de los escenarios deportivos, la hidratación de los atletas y el desarrollo operativo de las competencias.
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