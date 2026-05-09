Ford hará su debut oficial el próximo año con su proyecto Hypercar en el World Endurance Championship (WEC). En este contexto, Mark Rushbrook, director de Ford Performance, manifestó abiertamente su interés en contar con Max Verstappen para pilotar el prototipo en el futuro.
Ford abre las puertas de su Hypercar a Max Verstappen para el WEC
La marca del óvalo, que regresará a la categoría reina del Mundial de Resistencia en 2027, confirmó contactos con el vigente campeón de Fórmula 1. Aunque el calendario de la máxima categoría es el principal obstáculo, el potencial de Verstappen como piloto de pruebas y competición es el gran objetivo de Ford Performance.
La relación entre ambas partes se estrechó este año con el regreso de Ford a la Fórmula 1 como socio técnico de Red Bull Racing y Racing Bulls para el desarrollo de las unidades de potencia que debutarán en 2026. Sin embargo, la ambición de la marca estadounidense trasciende los Grandes Premios y apunta directamente a la resistencia.
Un vínculo que va más allá de la Fórmula 1
Verstappen ha demostrado ser un entusiasta de diversas disciplinas, con una participación activa en competencias de GT3 y una presencia constante en el sim racing.
Esta polifuncionalidad es lo que atrae a Ford. "Mantenemos conversaciones regulares con él sobre cuáles son las posibilidades de hacer más en los sportscars, incluido el Hypercar", reveló Rushbrook en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.
El directivo destacó no solo el talento del neerlandés al volante, sino también su calidad humana y su pasión por el desarrollo de pilotos. Según Rushbrook, el propio Verstappen ha mostrado interés en el proyecto, impulsado por su naturaleza competitiva: "Es un piloto: quiere correr".
Los obstáculos del calendario y el compromiso con Red Bull
Pese al entusiasmo mutuo, no existen planes concretos para el corto plazo. Verstappen mantiene un contrato vigente con Red Bull hasta finales de 2028, lo que limita significativamente sus ventanas de tiempo. El principal inconveniente radica en la superposición de fechas entre la Fórmula 1 y eventos emblemáticos como las 24 Horas de Le Mans.
"Mientras sea un piloto de Fórmula 1 dedicado, normalmente hay superposición", explicó Rushbrook, aclarando que, aunque no hay anuncios inminentes, el diálogo permanece abierto para cuando la logística y el deseo de todas las partes coincidan en un punto común.
El valor técnico del "Factor Max"
Para Ford, contar con Verstappen en el programa de pruebas del Hypercar —que comenzará a rodar a finales de este año— representaría un salto de calidad técnica. Rushbrook enfatizó que la capacidad analítica del neerlandés es igual de valiosa que su velocidad en pista.
El directivo recordó el shakedown de F1 en Barcelona para ilustrar este punto: "La cantidad de detalles que puede transmitir a los ingenieros es enormemente valiosa, a veces incluso más que los datos recolectados por los sensores". Para la firma de Detroit, contar con un piloto de tal ancho de banda mental para configurar y desarrollar un coche sería un pilar fundamental para el éxito de su incursión en la categoría reina del WEC.