Automovilismo

Ford abre las puertas de su Hypercar a Max Verstappen para el WEC

La marca del óvalo, que regresará a la categoría reina del Mundial de Resistencia en 2027, confirmó contactos con el vigente campeón de Fórmula 1. Aunque el calendario de la máxima categoría es el principal obstáculo, el potencial de Verstappen como piloto de pruebas y competición es el gran objetivo de Ford Performance.