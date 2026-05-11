Automovilismo

La ACTC vuelve a Rafaela para seguir de cerca las obras del autódromo

Roberto Argento, Director de Obras y Planificación de la ACTC, visitará este martes el “Templo de la Velocidad” para supervisar el avance de los trabajos. El circuito se prepara para recibir al Turismo Carretera el 20 y 21 de junio, en una fecha que ya se empieza a vivir con expectativa en la ciudad y la región.