El regreso del Turismo Carretera a Rafaela empieza a entrar en zona de definiciones. Este martes, Roberto Argento, Director de Obras y Planificación de la ACTC, llegará al autódromo del Club Atlético para observar de cerca el avance de las obras que se realizan en el histórico óvalo santafesino.
La ACTC vuelve a Rafaela para seguir de cerca las obras del autódromo
Roberto Argento, Director de Obras y Planificación de la ACTC, visitará este martes el “Templo de la Velocidad” para supervisar el avance de los trabajos. El circuito se prepara para recibir al Turismo Carretera el 20 y 21 de junio, en una fecha que ya se empieza a vivir con expectativa en la ciudad y la región.
La visita será un paso importante en la cuenta regresiva hacia la 7ª fecha del campeonato, prevista para el 20 y 21 de junio. En el predio se trabaja desde hace meses para que el circuito vuelva a recibir a la categoría más popular del automovilismo argentino, después de haber quedado fuera del calendario en 2025 por la necesidad de realizar mejoras.
Rafaela no es una plaza más para el TC. Su óvalo forma parte de la historia grande de la categoría y cada regreso moviliza a la ciudad. Por eso, las obras tienen un valor que va más allá de lo técnico: también significan recuperar una fecha con impacto deportivo, turístico y económico para toda la región.
La expectativa ya se siente en Rafaela. El retorno del TC despertó una fuerte expectativa en la ciudad. A más de un mes de la fecha, ya comenzaron a verse fanáticos instalados en las inmediaciones del autódromo, una postal clásica cada vez que la categoría visita uno de sus escenarios históricos.
El fenómeno confirma el peso simbólico que tiene Rafaela dentro del automovilismo argentino. Para muchos hinchas, el óvalo representa una cita especial: velocidad pura, tradición fierrera y una cultura de acampe que forma parte del folclore del Turismo Carretera.
La última presentación del TC en Rafaela fue el 16 de junio de 2024, con victoria de Esteban Gini a bordo de un Toyota. Después llegó la ausencia en 2025, motivada por la necesidad de encarar obras que permitieran actualizar el predio y responder a las exigencias planteadas por la ACTC.
Ahora, con los trabajos en marcha y la supervisión técnica entrando en una instancia decisiva, Rafaela empieza a palpitar su regreso al calendario. La visita de Argento será un paso importante para evaluar el avance general y definir los próximos movimientos de cara a una fecha que promete convocar a miles de fanáticos.