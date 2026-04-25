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Morelli y Perrone partirán 11° y 12° en el GP de España

La carrera se disputará este domingo desde las 6 de la mañana (hora argentina) en el tradicional circuito de Jerez, donde Morelli y Perrone buscarán dar el salto al top 10 y seguir sumando puntos importantes en la lucha por el campeonato.

Los argentinos se meten en la pelea: Morelli y Perrone, cerca del top 10Los argentinos se meten en la pelea: Morelli y Perrone, cerca del top 10
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Los argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone protagonizaron una sólida actuación en la clasificación del Gran Premio de España de Moto3 y quedaron a las puertas del top 10, al ubicarse en la undécima y duodécima posición, respectivamente, para la carrera de este domingo.

El inicio de la temporada en Tailandia no fue sencillo para los representantes argentinos Perrone y Morelli en Moto3.Morelli y Perrone, al borde del top 10 en la clasificación de Moto3 en Jerez

Morelli fue el mejor ubicado entre los dos pilotos de KTM, tras marcar un tiempo de 1:45.310 que le permitió asegurarse el 11° lugar en la grilla. Perrone, en tanto, quedó inmediatamente detrás, a solo 13 milésimas de su compatriota, en una sesión muy pareja en la mitad del pelotón.

Paridad y expectativas para la carrera

La ajustada diferencia entre ambos refleja la competitividad de la categoría, donde cada milésima resulta determinante. Desde la sexta fila de largada, los dos argentinos tendrán la oportunidad de avanzar posiciones en una competencia que suele ofrecer múltiples alternativas y sobrepasos.

MotoGP - Hungarian Grand Prix - Balaton Park Circuit, Balatonfokajart, Hungary - August 24, 2025 Red Bull KTM Tech3's Valentin Perrone in action during the Moto3 race REUTERS/Bernadett SzaboMorelli y Perrone, al borde del top 10 en la clasificación de Moto3 en Jerez

La pole position quedó en manos del español Máximo Quiles (KTM), líder del campeonato, quien registró el mejor tiempo del día con 1:44.070.

El top 3 lo completaron sus compatriotas David Muñoz y Álvaro Carpe, confirmando el dominio local en el circuito de Jerez.

Un campeonato con protagonismo argentino

El Gran Premio de España corresponde a la cuarta fecha del calendario y encuentra a Quiles como líder con 65 puntos, tras su victoria en Brasil y sus segundos puestos en Tailandia y Estados Unidos.

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Los argentinos, sin embargo, vienen siendo protagonistas en este inicio de temporada. Perrone se ubica tercero en el campeonato con 38 unidades, mientras que Morelli marcha quinto con 35. Ambos ya lograron subir al podio en una oportunidad durante 2026, consolidándose como animadores del certamen.

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La carrera se disputará este domingo desde las 6 de la mañana (hora argentina) en el tradicional circuito de Jerez, donde Morelli y Perrone buscarán dar el salto al top 10 y seguir sumando puntos importantes en la lucha por el campeonato.

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