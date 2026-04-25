Moto3

Morelli y Perrone partirán 11° y 12° en el GP de España

La carrera se disputará este domingo desde las 6 de la mañana (hora argentina) en el tradicional circuito de Jerez, donde Morelli y Perrone buscarán dar el salto al top 10 y seguir sumando puntos importantes en la lucha por el campeonato.