#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Río Salado
Tenis

Cerúndolo avanza firme en Madrid y ya está en tercera ronda

Francisco Cerúndolo venció en sets corridos al alemán Yannick Hanfmann y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid, en un torneo clave para sostener su posición en el ranking.

Sólido triunfo de Cerúndolo para seguir en carrera en el Masters de Madrid. Credito: REUTERS/Michaela StacheSólido triunfo de Cerúndolo para seguir en carrera en el Masters de Madrid. Credito: REUTERS/Michaela Stache
Seguinos en
Por: 

Francisco Cerúndolo dio un paso firme en el Masters 1000 de Madrid al superar con solidez al alemán Yannick Hanfmann y meterse en la tercera ronda del certamen.

Mirá tambiénCon tres partidos continúa este sábado la fecha 16 del Torneo Apertura

El argentino se impuso por 6-1 y 7-5 en una hora y 40 minutos de juego, mostrando pasajes de alto nivel y capacidad de reacción en momentos clave.

Ubicado actualmente en el puesto 20 del ranking ATP, Cerúndolo afronta este torneo con la presión de defender los puntos obtenidos el año pasado, cuando alcanzó las semifinales. En ese contexto, cada victoria resulta fundamental para sostenerse entre los mejores.

Mirá tambiénFenestraz y el Lotus de Colapinto: el recuerdo del argentino que ya lo probó

El partido comenzó con un claro dominio del tenista argentino, que rápidamente marcó diferencias desde el fondo de la cancha. Con solidez en su servicio y agresividad en la devolución, logró quebrar en dos oportunidades y se quedó con el primer set por un contundente 6-1, sin darle opciones a su rival.

Reacción y cierre con carácter

En el segundo parcial, Cerúndolo mantuvo el control del juego y llegó a colocarse 5-4 con su saque para cerrar el partido.

Tennis - ATP 500 - Munich Open - MTTC Iphitos, Munich, Germany - April 16, 2026 Argentina's Francisco Cerundolo in action during his round of 16 match against Netherlands' Botic van de Zandschulp REUTERS/Michaela StacheCerúndolo ganó con autoridad y se metió en la tercera ronda en Madrid. Credito: REUTERS/Michaela Stache

Sin embargo, Hanfmann reaccionó y logró igualar el marcador, generando un momento de tensión. Lejos de desconcentrarse, el argentino recuperó rápidamente la iniciativa, volvió a quebrar y selló el triunfo por 7-5 en su segundo intento con el servicio.

Un duelo con sabor especial en la próxima ronda

Con este resultado, Cerúndolo avanzó a la tercera ronda, donde podría protagonizar un cruce especial: enfrentará al ganador del duelo entre su hermano, Juan Manuel Cerúndolo, y el italiano Luciano Darderi.

Mientras tanto, la presencia argentina en Madrid continuará con los compromisos de Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone, quienes afrontarán exigentes partidos ante el italiano Flavio Cobolli y el alemán Alexander Zverev, respectivamente.

Tennis - ATP 500 - Munich Open - MTTC Iphitos, Munich, Germany - April 16, 2026 Argentina's Francisco Cerundolo in action during his round of 16 match against Netherlands' Botic van de Zandschulp REUTERS/Michaela StacheCerúndolo ganó con autoridad y se metió en la tercera ronda en Madrid. Credito: REUTERS/Michaela Stache

Cerúndolo, por su parte, sigue en carrera en un torneo clave, consciente de que necesita avanzar varias rondas para sostener su lugar en el ranking y confirmar su crecimiento en el circuito.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Tenis
España
Francisco Cerúndolo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro