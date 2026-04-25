Francisco Cerúndolo dio un paso firme en el Masters 1000 de Madrid al superar con solidez al alemán Yannick Hanfmann y meterse en la tercera ronda del certamen.
Cerúndolo avanza firme en Madrid y ya está en tercera ronda
Francisco Cerúndolo venció en sets corridos al alemán Yannick Hanfmann y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid, en un torneo clave para sostener su posición en el ranking.
El argentino se impuso por 6-1 y 7-5 en una hora y 40 minutos de juego, mostrando pasajes de alto nivel y capacidad de reacción en momentos clave.
Ubicado actualmente en el puesto 20 del ranking ATP, Cerúndolo afronta este torneo con la presión de defender los puntos obtenidos el año pasado, cuando alcanzó las semifinales. En ese contexto, cada victoria resulta fundamental para sostenerse entre los mejores.
El partido comenzó con un claro dominio del tenista argentino, que rápidamente marcó diferencias desde el fondo de la cancha. Con solidez en su servicio y agresividad en la devolución, logró quebrar en dos oportunidades y se quedó con el primer set por un contundente 6-1, sin darle opciones a su rival.
Reacción y cierre con carácter
En el segundo parcial, Cerúndolo mantuvo el control del juego y llegó a colocarse 5-4 con su saque para cerrar el partido.
Sin embargo, Hanfmann reaccionó y logró igualar el marcador, generando un momento de tensión. Lejos de desconcentrarse, el argentino recuperó rápidamente la iniciativa, volvió a quebrar y selló el triunfo por 7-5 en su segundo intento con el servicio.
Un duelo con sabor especial en la próxima ronda
Con este resultado, Cerúndolo avanzó a la tercera ronda, donde podría protagonizar un cruce especial: enfrentará al ganador del duelo entre su hermano, Juan Manuel Cerúndolo, y el italiano Luciano Darderi.
Mientras tanto, la presencia argentina en Madrid continuará con los compromisos de Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone, quienes afrontarán exigentes partidos ante el italiano Flavio Cobolli y el alemán Alexander Zverev, respectivamente.
Cerúndolo, por su parte, sigue en carrera en un torneo clave, consciente de que necesita avanzar varias rondas para sostener su lugar en el ranking y confirmar su crecimiento en el circuito.