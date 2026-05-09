Preocupación por su tobillo

MotoGP: Marc Márquez sufrió un impactante accidente en la sprint de Francia

Lo que comenzó como una jornada prometedora para Marc Márquez en el circuito Bugatti terminó de la peor manera. Tras haber clasificado en la segunda posición, el piloto español sufrió una espectacular caída en las vueltas finales de la carrera sprint, siendo despedido por su moto en un incidente que encendió todas las alarmas en el box de Gresini por el estado de su tobillo.