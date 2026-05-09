La jornada del sábado en el Gran Premio de Francia de MotoGP dejó una de las imágenes más tensas de la temporada. Marc Márquez, quien había logrado una valiosa segunda posición en la parrilla de salida, vivió un calvario que culminó con un accidente espeluznante cuando restaban apenas dos giros para el final de la competencia corta.
MotoGP: Marc Márquez sufrió un impactante accidente en la sprint de Francia
Lo que comenzó como una jornada prometedora para Marc Márquez en el circuito Bugatti terminó de la peor manera. Tras haber clasificado en la segunda posición, el piloto español sufrió una espectacular caída en las vueltas finales de la carrera sprint, siendo despedido por su moto en un incidente que encendió todas las alarmas en el box de Gresini por el estado de su tobillo.
Desde el inicio, la carrera no fue sencilla para el de Cervera. Tras una largada dominante de la Aprilia de Jorge Martín, quien superó a las Ducati en los primeros metros, Márquez comenzó a perder terreno de forma sostenida.
Sin el ritmo necesario para sostenerse en el podio, el múltiple campeón mundial retrocedió hasta la séptima posición, luchando por mantenerse en la zona de puntos en un trazado que históricamente le ha sido favorable.
El accidente: un error con consecuencias físicas
La catástrofe llegó en la curva 14. Cuando la carrera sprint entraba en su fase de definición, Márquez cometió un error técnico que provocó un efecto de "highside".
El piloto fue literalmente despedido por encima de su moto, volando por los aires antes de impactar violentamente contra el asfalto.
Mientras su unidad de competición daba vueltas y se desintegraba en la vía de escape, los corazones de los miles de fanáticos presentes en Le Mans se paralizaron. El impacto fue seco y directo, con el cuerpo del español golpeando con fuerza la superficie del circuito, mientras los restos de fibra de carbono volaban a su alrededor.
Secuelas y preocupación en el paddock
A pesar de la espectacularidad del golpe, la fortaleza física de Márquez quedó una vez más en evidencia. El piloto de 33 años logró ponerse de pie por sus propios medios, evitando la necesidad de ser asistido por los servicios médicos en la pista.
Sin embargo, las imágenes posteriores mostraron a un Márquez visiblemente dolorido.
El español abandonó la zona de escape cojeando de forma marcada, evidenciando un fuerte traumatismo en su tobillo. Aunque el equipo médico de MotoGP realizará las evaluaciones de rigor, la incógnita ahora radica en si el piloto estará en condiciones físicas óptimas para afrontar la carrera principal del domingo.
Un fin de semana cuesta arriba
Este incidente representa un duro revés para las aspiraciones de Márquez en el campeonato. Tras mostrar una velocidad competitiva en las sesiones de clasificación, la falta de ritmo en la sprint y el posterior accidente lo dejan en una posición de vulnerabilidad física frente a rivales como Jorge Martín y Francesco Bagnaia.
Las próximas horas serán fundamentales para determinar el alcance de la lesión. El entorno del piloto y los médicos de la categoría monitorearán la inflamación en la zona afectada para decidir si el ocho veces campeón del mundo puede volver a subirse a la moto y buscar la revancha en el trazado francés.