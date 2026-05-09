Alerta roja en el Parque

Boero denunció que Newell’s está "al borde de la quiebra"

El presidente de la institución rosarina brindó un diagnóstico devastador sobre las finanzas del club: estimó un pasivo de hasta 35 millones de dólares y responsabilizó directamente a la gestión anterior. Entre la búsqueda de préstamos y la necesidad de vender jugadores, el club del Parque Independencia enfrenta su crisis más profunda en años.