La Fórmula 1 afrontará en Canadá un fin de semana diferente. Por primera vez, el Gran Premio en Montreal tendrá formato Sprint, lo que obligará a equipos y pilotos a acelerar el trabajo desde el primer día en un circuito que suele cambiar mucho con el paso de las vueltas.
Canadá recibe a la Fórmula 1 con formato Sprint y un desafío especial para los neumáticos
Con un formato Sprint inédito en Montreal, los equipos deberán ajustar sus estrategias para lidiar con el desgaste y la evolución del asfalto en el icónico trazado.
La cita se disputará en el tradicional trazado Gilles Villeneuve, ubicado en la Île Notre-Dame, a orillas del río San Lorenzo. Este año, además, la carrera llega algunas semanas antes de lo habitual dentro del calendario, un detalle que puede tener incidencia directa en las condiciones de pista y, sobre todo, en la temperatura de los neumáticos.
Para esta fecha, Pirelli eligió los tres compuestos más blandos de su gama: el C3 será el duro, el C4 el medio y el C5 el blando. La decisión responde a las características del circuito canadiense, una pista de baja abrasión, con una superficie lisa y reacondicionada en 2024, que solo se utiliza para competencias de automovilismo durante el fin de semana de Fórmula 1.
Esa particularidad hace que la evolución del asfalto sea muy marcada. La pista suele mejorar rápidamente no solo de un día a otro, sino también dentro de una misma sesión. En la edición pasada, el granulado fue uno de los factores que complicó el trabajo de los equipos hasta la carrera. Sin embargo, con la nueva generación de neumáticos y una pista que debería ganar adherencia desde el viernes, Pirelli espera que ese fenómeno sea menor.
Un circuito de frenadas fuertes y mucha tracción
El circuito Gilles Villeneuve tiene 4,361 kilómetros de extensión y 14 curvas. Su sello principal es el carácter de “stop and go”: largas rectas, frenadas fuertes y salidas de curva donde la tracción resulta determinante. Por eso, los autos necesitan buena estabilidad en el frenaje y una entrega de potencia eficiente para no castigar de más los neumáticos traseros.
Aunque se trata de un trazado con características de circuito urbano, Montreal suele ofrecer buenas posibilidades de sobrepaso. El punto más claro aparece al final de la recta previa a la última chicana, justo antes del famoso “Muro de los Campeones”, uno de los lugares más emblemáticos del calendario. Allí, en 1999, terminaron contra las barreras Damon Hill, Michael Schumacher y Jacques Villeneuve, lo que terminó dándole nombre propio a ese sector.
El clima también puede jugar su partido. En Canadá, la lluvia siempre es una amenaza, pero este año la atención estará puesta también en las temperaturas. Al disputarse antes de lo habitual, el Gran Premio podría tener registros más bajos, lo que obligará a los equipos a trabajar con precisión en la puesta en temperatura de los neumáticos, especialmente en clasificación.
En ese contexto, el compuesto blando aparece como una herramienta clave para la vuelta rápida, ya que es el que mejor alcanza la ventana ideal de funcionamiento. También podría ser una opción atractiva para la Sprint del sábado. Sin embargo, para el Gran Premio del domingo, los equipos podrían adoptar un enfoque más conservador y apoyarse en los compuestos medio y duro, con la posibilidad de una estrategia a una sola detención.
El antecedente de 2025
En la carrera del año pasado, la estrategia a dos paradas terminó siendo la más rápida frente a la alternativa de una sola detención, que solo probaron algunos pilotos que largaban desde la segunda mitad de la grilla.
En la largada, los equipos se repartieron casi de manera pareja entre neumáticos medios y duros. Con el correr de la competencia, el compuesto duro mostró mejor rendimiento, mientras que el medio sufrió algo más por las temperaturas elevadas. En el tramo final, una neutralización abrió la puerta para que cuatro pilotos colocaran neumáticos blandos en busca de un último ataque hasta la bandera a cuadros.
Un Gran Premio con historia propia
La de este año será la 55ª edición del Gran Premio de Canadá y la 45ª que se dispute en el circuito de Montreal. Las primeras carreras se corrieron en Mont-Tremblant y Mosport Park, antes de que la Fórmula 1 encontrara en la Île Notre-Dame una de sus sedes más reconocidas.
Lewis Hamilton y Michael Schumacher son los máximos ganadores de la prueba, con siete victorias cada uno. Además, ambos comparten el récord de poles en Canadá, con seis. Entre los constructores, McLaren lidera el historial con 13 triunfos, seguido de Ferrari con 12.
Canadá también conserva una marca difícil de igualar: el Gran Premio más largo de la historia de la Fórmula 1. Fue en 2011, en una carrera interrumpida por lluvias torrenciales y ganada por Jenson Button, que tuvo una duración total de 4 horas, 4 minutos y 39 segundos.
Con formato Sprint, clima incierto y una pista que cambia vuelta a vuelta, Montreal vuelve a presentarse como una de esas carreras donde la estrategia, la lectura de las condiciones y el cuidado de los neumáticos pueden ser tan importantes como la velocidad pura.