Gran Premio de España

Sainz estrenó el Madring, el nuevo circuito de Madrid que debutará en la Fórmula 1

El español dio las primeras vueltas al nuevo trazado madrileño, que recibirá al Gran Premio de España del 11 al 13 de septiembre. El piloto de Williams, destacó el diseño del circuito, su mezcla entre sectores urbanos y permanentes, y una curva peraltada que promete convertirse en uno de los grandes atractivos del calendario.