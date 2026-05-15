Franco Colapinto necesitaba un fin de semana así. Alpine, también. Después de un comienzo de temporada exigente, con un auto nuevo, expectativas altas y resultados que no terminaban de aparecer, el Gran Premio de Miami dejó una señal concreta de recuperación para el equipo francés y una confirmación importante para el piloto argentino.
Felipe McGough: "Alpine encontró un poco el rumbo"
En diálogo exclusivo con El Litoral, el periodista argentino analizó el mejor fin de semana de Franco Colapinto en la temporada, el salto competitivo del equipo francés en Miami y el impacto del fenómeno argentino en la Fórmula 1.
En diálogo exclusivo con El Litoral, Felipe McGough, periodista, productor y gestor argentino con extensa trayectoria en el automovilismo internacional, analizó el presente de Alpine, el rendimiento de Colapinto y el contexto que rodeó a una carrera especial para el automovilismo argentino.
Reconocido por su cercanía con el ambiente de la Fórmula 1 y por su mirada sobre los movimientos del paddock, McGough aportó una lectura técnica y política sobre el momento que atraviesa el piloto argentino. El séptimo puesto de Franco, sumado a su ingreso a la Q3 y al ritmo mostrado durante la competencia, marcó un punto de quiebre dentro de una temporada 2026 que todavía tiene mucho por delante.
“Fue un buen fin de semana para el equipo Alpine. Yo creo que encontraron un poco el rumbo”, sostuvo McGough, al repasar lo sucedido en Miami. Para el periodista, el resultado tuvo un valor especial porque llegó después de un inicio en el que la estructura de Enstone no había logrado plasmar en pista todo lo que esperaba del nuevo proyecto técnico.
Alpine había apostado fuerte al desarrollo del auto 2026, el A526, dejando en segundo plano el proyecto anterior. Esa decisión, según explicó McGough, hacía que el arranque del campeonato tuviera una carga extra de expectativa.
“Todo el mundo sabía que habían dejado de lado el proyecto del 525 por el A526”, señaló.
Las primeras carreras no habían sido sencillas. Pierre Gasly había logrado sumar algunos puntos, pero el equipo todavía buscaba regularidad. En Miami, más allá del incidente que condicionó la carrera del francés, los dos autos mostraron un rendimiento competitivo. Ambos estuvieron en Q3 y en condiciones de pelear por puntos, un dato que para McGough confirma que Alpine empieza a enderezar el año.
“Los dos autos anduvieron bien, estaban en la Q3, los dos peleando por puntos. Fue un fin de semana que empieza a enderezar el rumbo del año para el equipo, para Franco y para Pierre también”, analizó.
El ritmo de Franco, más allá del resultado
El séptimo puesto de Colapinto fue importante, pero McGough eligió mirar más allá de la posición final. Para él, la clave estuvo en los tiempos de vuelta y en la comparación directa con los rivales del pelotón medio.
“Hay que medirlo después en tiempos de vuelta”, explicó. En ese punto, remarcó que Franco giró entre seis décimas y un segundo por vuelta más rápido que los Williams de Carlos Sainz y Alex Albon, que venían detrás. También destacó que estuvo cerca de los registros de Lewis Hamilton, aunque aclaró que el británico había quedado con el auto dañado tras un incidente.
Ese rendimiento permite ubicar a Alpine en una posición diferente dentro del campeonato. McGough no se animó a decir que el equipo esté listo para pelear el cuarto lugar contra las grandes estructuras, pero sí fue contundente sobre su lugar actual.
“No sé si van a estar para pelear el cuarto lugar, pero sí creo que son el mejor del resto”, afirmó, al ubicar a Alpine por detrás de McLaren, Mercedes, Ferrari y Red Bull.
El dato no es menor. En una Fórmula 1 donde cada posición en constructores tiene impacto deportivo y económico, pasar de los últimos lugares a instalarse como quinto equipo representa un salto enorme.
“En la economía del equipo es gigantesco, porque pasar del décimo al quinto lugar de un año al otro son muchos millones de dólares en premios”, explicó.
El chasis nuevo y la confianza recuperada
Uno de los aspectos centrales de la charla fue el cambio de chasis en el auto de Colapinto. McGough explicó que la llegada del chasis 3 le dio al piloto argentino una tranquilidad que venía necesitando después de carreras complicadas, en las que el auto anterior había mostrado cierta inestabilidad.
“La llegada del chasis nuevo de Franco le dio esa tranquilidad de haber encontrado el rumbo de esa inestabilidad que tenía con el chasis anterior”, señaló.
Según su análisis, el cambio estaba programado y el nuevo chasis estuvo disponible para Miami. Pero el efecto fue inmediato: Colapinto se sintió más cómodo, ganó confianza y pudo llevar el auto más cerca del límite.
Ese punto, para McGough, es determinante en el rendimiento de cualquier piloto. Cuando el auto transmite confianza, los tiempos aparecen con mayor naturalidad.
Una carrera con momentos decisivos
La competencia de Miami también tuvo situaciones que terminaron influyendo directamente en el resultado de Colapinto. McGough repasó la largada y explicó que Franco no partió bien por una pérdida de potencia, lo que lo hizo resignar posiciones en los primeros metros.
Según explicó, Colapinto perdió potencia en la largada y eso lo hizo quedar relegado. Sin embargo, la elección de ir por afuera en las primeras curvas terminó siendo clave. El trompo de Max Verstappen dejó atrapados a otros autos por el sector interno y Colapinto pudo recuperar parte de lo perdido.
“Tuvo mucha suerte con el incidente de la largada”, dijo McGough sobre Verstappen, aunque también remarcó que esa situación terminó favoreciendo a Franco. Luego, sobre el final, la penalización a Charles Leclerc por sus salidas de pista y el toque contra el muro le permitió al argentino avanzar hasta el séptimo lugar.
Para McGough, fue una carrera en la que Alpine aprovechó sus oportunidades, pero también mostró un rendimiento real. No se trató solamente de circunstancias externas: el ritmo del auto y la solidez de Colapinto sostuvieron el resultado.
Mercedes, el motor de referencia
El análisis de McGough también dejó una lectura técnica sobre el campeonato 2026. Para él, el motor Mercedes aparece hoy como la gran referencia de la Fórmula 1.
“Mercedes es sin lugar a dudas el equipo a vencer, tiene el mejor motor”, afirmó.
Su argumento se apoya en el rendimiento de varias estructuras impulsadas por esa unidad de potencia: Mercedes, McLaren, Alpine y Williams.
“Alpine está en el quinto lugar con motores Mercedes, McLaren volvió al ruedo con motores Mercedes, Mercedes tiene los motores Mercedes y Williams estuvo atrás de Alpine. Está claro que el motor del momento es Mercedes”, explicó.
En ese escenario, Alpine parece haber encontrado una base técnica más firme para proyectar el resto de la temporada. El desafío será sostener el desarrollo y confirmar en las próximas fechas que Miami no fue una excepción.
Messi, Miami y la marea argentina
El fin de semana también tuvo un componente emocional difícil de separar del resultado deportivo. La presencia de Lionel Messi en el paddock revolucionó Miami y terminó de convertir la fecha en una verdadera fiesta argentina.
McGough contó que el capitán de la Selección llegó al circuito con Antonela Roccuzzo, sus hijos, Luis Suárez y su familia. La expectativa fue tan grande que, según relató, Messi ni siquiera pudo moverse con normalidad dentro del paddock.
“Fue una cosa increíble. Le habían dado una invitación para ir a la grilla y ni siquiera pudo ir porque no se podían mover”, contó.
La imagen de Messi en el entorno de la Fórmula 1, sumada al gran resultado de Colapinto, reforzó el impacto del fenómeno argentino. Miami, con una fuerte presencia latina, se transformó por un fin de semana en una extensión de esa pasión que ya se había visto pocos días antes en Buenos Aires.
Del Road Show a Miami
El resultado en Estados Unidos llegó después de la multitudinaria exhibición de Colapinto en Palermo, donde una multitud acompañó al argentino durante el Road Show realizado sobre la Avenida Libertador. Ese evento marcó un antes y un después en la dimensión popular del piloto.
McGough vinculó ese clima con lo que se vivió luego en Miami. El calor del público argentino, primero en Buenos Aires y después en Estados Unidos, construyó un escenario especial para Colapinto, que pudo transformarlo rápidamente en rendimiento deportivo.
El periodista también hizo referencia al movimiento institucional que existe alrededor de una posible recuperación del Gran Premio de Argentina. Mencionó la presencia de autoridades de la CDA del Automóvil Club Argentino en Miami y el trabajo que se viene realizando sobre el autódromo, en un contexto donde el fenómeno Colapinto alimenta la ilusión de volver a tener una fecha mundialista en el país.
Un resultado que puede marcar tendencia
Miami dejó mucho más que seis puntos para Colapinto y Alpine. Dejó señales de evolución técnica, confianza recuperada, solidez en ritmo de carrera y una ubicación más clara dentro del mapa competitivo de la Fórmula 1 2026.
Para McGough, el equipo francés todavía debe seguir trabajando y sostener el desarrollo durante una temporada larga, pero el paso dado en Estados Unidos fue importante. Alpine encontró una dirección. Colapinto volvió a sentirse cómodo. Y la Argentina volvió a tener un protagonista fuerte en la máxima categoría.
El desafío será confirmar ese crecimiento en las próximas carreras. Pero Miami, por rendimiento, resultado y contexto, ya aparece como uno de los fines de semana más importantes de Franco Colapinto desde su llegada a la Fórmula 1.