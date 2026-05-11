La Fórmula 1 desembarca en Montreal para afrontar una de esas carreras que suelen escaparle al libreto. El Gran Premio de Canadá, instalado como una de las fechas clásicas del calendario, vuelve a tener como escenario al Circuito Gilles Villeneuve, un trazado semipermanente ubicado en la isla de Notre Dame, rodeado por el río San Lorenzo y con una identidad muy particular: velocidad pura, frenadas al límite y escaso margen para el error.
Canadá, una trampa clásica para medir carácter en la Fórmula 1
La F1 llega a Montreal para disputar el Gran Premio de Canadá, en un fin de semana con formato Sprint y con el Circuito Gilles Villeneuve como escenario de máxima exigencia. Rectas largas, frenadas violentas, muros cercanos y clima cambiante vuelven a poner al calendario frente a una de sus citas más impredecibles.
La cita canadiense se disputará del viernes 22 al domingo 24 de mayo y tendrá formato Sprint, lo que comprimirá todavía más el trabajo de equipos y pilotos. En horario argentino, la actividad comenzará el viernes con el único entrenamiento libre a las 13.30, seguido por la clasificación Sprint a las 17.30. El sábado se correrá el Sprint desde las 13.00 y luego llegará la clasificación principal a las 17.00. La carrera del domingo está prevista para las 17.00.
Canadá tiene esa mezcla que tanto incomoda como seduce a la Fórmula 1 moderna. No es un circuito permanente en sentido estricto, pero tampoco una pista callejera convencional. Sus rectas largas obligan a reducir carga aerodinámica para ganar velocidad punta, aunque las chicanas y las frenadas fuertes exigen estabilidad, tracción y confianza en el tren trasero. Allí se gana mucho por potencia y eficiencia, pero se pierde todo con un bloqueo, una mala pisada sobre los pianos o una mínima distracción cerca de los muros.
El punto más famoso es, justamente, el “Muro de los Campeones”, ubicado a la salida de la última chicana. Su nombre nació en 1999, cuando Damon Hill, Michael Schumacher y Jacques Villeneuve, todos campeones del mundo, terminaron contra esa pared durante el mismo fin de semana. Desde entonces, el sector se transformó en una postal implacable del calendario: el piloto llega exigido, con poca escapatoria y después de una vuelta en la que cada centímetro cuenta.
El Circuito Gilles Villeneuve también carga con una historia profunda. La Fórmula 1 corrió por primera vez el Gran Premio de Canadá en 1967, pero Montreal se convirtió en sede en 1978, cuando Gilles Villeneuve logró allí su primera victoria en la Máxima. Tras su muerte en Spa-Francorchamps en 1982, el trazado fue rebautizado con su nombre. Desde entonces, el escenario quedó asociado a carreras dramáticas, estrategias alteradas por la lluvia y finales que pocas veces se resuelven con comodidad.
En términos deportivos, Montreal suele ser una pista de contrastes. Premia a los autos con buena velocidad en recta, pero también desnuda los problemas de frenado, temperatura de neumáticos y tracción lenta. La horquilla, la zona del Casino, el encadenado de chicanas y la última variante conforman una vuelta corta, intensa y de alta precisión. No hay grandes curvas rápidas para esconder falencias: cada sector obliga a frenar tarde, acelerar limpio y convivir con los muros.
El clima aparece como otro factor central. Montreal puede ofrecer condiciones primaverales favorables, pero también lluvias repentinas capaces de modificar por completo el desarrollo del fin de semana. Canadá ya fue escenario de carreras atravesadas por el agua, con la edición 2011 como uno de los antecedentes más recordados: Jenson Button ganó una competencia de más de cuatro horas, la más larga de la historia de la Fórmula 1, después de pasar de último a primero y superar a Sebastian Vettel sobre el final.
Momentos memorables en Montreal
La lista de capítulos memorables es amplia. En 1995, Jean Alesi consiguió con Ferrari la única victoria de su carrera, con el número 27 cargado de simbolismo por su vínculo con Villeneuve. En 2007, Lewis Hamilton logró en Montreal su primer triunfo en la Fórmula 1. Un año después, Robert Kubica volvió al mismo escenario donde había sufrido un accidente estremecedor y consiguió una victoria inolvidable con BMW Sauber. En 2019, la polémica penalización a Vettel le entregó el triunfo a Hamilton. Y en 2025, George Russell le dio a Mercedes su primera victoria de la temporada tras partir desde la pole y resistir hasta el final bajo régimen de auto de seguridad.
Esa carga histórica convierte a Canadá en algo más que una fecha de calendario. Es una carrera donde la confianza del piloto pesa tanto como el rendimiento del auto, y donde los equipos deben encontrar un equilibrio delicado entre velocidad final, refrigeración, frenado y cuidado de neumáticos. Con el agregado del Sprint, el margen de ensayo se achica y cada error de puesta a punto puede pagarse durante todo el fin de semana.
Montreal, por eso, vuelve a presentarse como una escala decisiva para medir carácter. En un circuito que no perdona excesos, la Fórmula 1 tendrá una prueba de precisión, valentía y lectura estratégica. Canadá no siempre gana quien llega como favorito: muchas veces gana quien mejor entiende cuándo atacar, cuándo sobrevivir y cuándo respetar a esos muros que están demasiado cerca.
Horarios principales en Argentina
Viernes 22 de mayo
13.30 — Entrenamiento libre
17.30 — Clasificación Sprint
Sábado 23 de mayo
13.00 — Sprint
17.00 — Clasificación
Domingo 24 de mayo
17.00 — Gran Premio de Canadá