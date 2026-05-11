Este fin de semana

Canadá, una trampa clásica para medir carácter en la Fórmula 1

La F1 llega a Montreal para disputar el Gran Premio de Canadá, en un fin de semana con formato Sprint y con el Circuito Gilles Villeneuve como escenario de máxima exigencia. Rectas largas, frenadas violentas, muros cercanos y clima cambiante vuelven a poner al calendario frente a una de sus citas más impredecibles.