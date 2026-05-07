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Mercedes llama a gestionar la atención sobre Antonelli para salvaguardar su progreso

Toto Wolff advierte sobre la presión mediática en Italia y aboga por una trayectoria a largo plazo para el joven Andrea Kimi Antonelli.

Desde 2025, Antonelli es piloto de la escudería Mercedes en Fórmula 1.Desde 2025, Antonelli es piloto de la escudería Mercedes en Fórmula 1.
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Mercedes advierte que la creciente atención pública y mediática en Italia alrededor de Andrea Kimi Antonelli podría enturbiar su proceso de aprendizaje. El equipo insiste en mantener al piloto de 19 años con los pies en la tierra y proteger su desarrollo frente a la presión de los medios, patrocinadores y aficionados.

Kimi Antonelli celebró el solitario su tercera victoria y séptimo en F1, en la celebración estuvo Maggie, su hermana pequeña.Kimi Antonelli celebró el solitario su tercera victoria y séptimo en F1, en la celebración estuvo Maggie, su hermana pequeña.

Wolff subraya que la evolución de Antonelli es positiva, pero alerta ante el escrutinio de la opinión pública italiana, que podría desbordar al joven en etapas tempranas de su carrera. Señala que, con figuras como Sinner como referente, hay que contener la exposición para no forzar decisiones prematuras.

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Mercedes elogia la capacidad de aprendizaje de Antonelli y su madurez para contextualizar errores, destacando que puede analizar y pasar página sin darle demasiadas vueltas a cada fallo.

En clave de progreso, el equipo recuerda que, con 19 años, el camino es largo y que aún queda mucho por aprender. Añade la comparación de que, a esa edad, muchos no sabrían ni llegar solos al aeropuerto, subrayando la necesidad de paciencia y una progresión sostenida.

.Antonelli saludando a Messi en Miami.

Sobre la presión mediática, Wolff afirma que el objetivo es acompañar el crecimiento sin permitir que las expectativas externas dicten su ritmo. Recuerda que un error podría ser interpretado como una señal de que no es el talento esperado.

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El padre de Antonelli refrenda la postura del equipo, destacando el papel de la familia para mantener a su hijo con los pies en la tierra.

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