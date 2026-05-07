La Fórmula 1 atraviesa una etapa de transición técnica, pero el debate sobre el futuro de sus motores ya empezó a tomar otro rumbo. En medio del nuevo ciclo de unidades híbridas estrenado en 2026, la posibilidad de volver a los motores V8 volvió a instalarse con fuerza dentro del paddock.
El regreso de los V8 divide aguas en la Fórmula 1
La FIA instaló nuevamente el debate sobre el regreso de motores más simples y sonoros. Mercedes se mostró abierta a la idea, Red Bull ve una oportunidad técnica y Ferrari prefiere ser más cautelosa.
El tema tomó mayor dimensión durante el Gran Premio de Miami, cuando el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, aseguró que los V8 regresarán a la categoría en los próximos años.
La declaración no pasó inadvertida, especialmente entre los fabricantes, que son quienes deberán definir si ese camino es viable desde lo deportivo, lo económico y lo tecnológico.
El entusiasmo de Mercedes y Red Bull
Mercedes fue uno de los equipos que recibió la idea con mayor entusiasmo. Toto Wolff reconoció que la marca alemana tiene grandes recuerdos de los motores V8 y se mostró abierta a un nuevo reglamento. Sin embargo, también marcó una condición clave: el regreso no debería significar abandonar por completo la electrificación.
Para Wolff, una Fórmula 1 con motores puramente de combustión podría quedar desactualizada de cara a 2030 o 2031. Por eso, planteó un esquema que combine potencia térmica y energía eléctrica, con una unidad más simple, pero todavía conectada con el desarrollo tecnológico actual.
En esa línea, el jefe de Mercedes habló de una posible configuración con alrededor de 800 caballos provenientes del motor de combustión y otros 400 generados por la parte eléctrica. Una combinación que, según su mirada, permitiría recuperar el carácter de un “motor de competición real” sin romper el vínculo con la eficiencia y la innovación.
Red Bull también observa el posible cambio con interés. La escudería de Milton Keynes transita su primera etapa como fabricante de motores junto a Ford, pero Laurent Mekies aseguró que la estructura se siente preparada para un nuevo desafío. El equipo considera que haber empezado desde cero con su actual unidad de potencia le da una base importante para adaptarse a futuros reglamentos.
Además, Red Bull entiende que su nueva independencia técnica puede transformarse en una ventaja. Ya sin depender de un proveedor externo, el proyecto Red Bull Ford Powertrains le permite pensar con mayor flexibilidad cualquier cambio de rumbo en la normativa.
Cautela en Ferrari
Ferrari, en cambio, eligió un tono más prudente. Fred Vasseur evitó entusiasmarse demasiado con el posible regreso de los V8 y puso el foco en un punto sensible para todos los fabricantes: los costos. Para la Scuderia, cualquier modificación reglamentaria deberá contemplar no solo el rendimiento, sino también el impacto económico del desarrollo y la producción de las nuevas unidades.
El debate recién empieza, pero deja en evidencia una preocupación compartida. La Fórmula 1 quiere mantener su identidad tecnológica sin perder emoción, sonido y espectáculo, tres aspectos que muchos aficionados asocian con las eras anteriores de la categoría.
El regreso de los V8 todavía no tiene fecha ni reglamento definido. Pero la discusión ya está abierta, y los principales fabricantes empiezan a mostrar sus cartas. Mercedes se ilusiona, Red Bull se siente preparada y Ferrari pide cautela. La próxima batalla técnica de la Fórmula 1 podría empezar mucho antes de lo esperado.