La organización de las 24 Horas de Le Mans confirmó el listado definitivo de inscriptos para la edición 2026, que será la número 94 en la historia de la clásica carrera de resistencia francesa. La prueba se disputará del 11 al 14 de junio en el circuito de La Sarthe y formará parte del calendario del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA.
La edición 2026 de Le Mans promete acción con 62 autos en pista
Con la participación de 186 pilotos, la edición 94 de las 24 Horas de Le Mans se prepara para una competencia intensa en junio, con Ferrari defendiendo su invicto.
En total, serán 62 autos y 186 pilotos los que competirán en una de las carreras más prestigiosas del automovilismo mundial. La categoría principal, Hypercar, contará con 18 participantes y reunirá a grandes fabricantes como Ferrari, Toyota, Alpine, Peugeot y Genesis, entre otros.
Ferrari llegará como el rival a vencer, ya que su modelo 499P se mantiene invicto en Le Mans desde 2023. Toyota, por su parte, buscará recuperar protagonismo tras un sólido inicio de temporada, mientras que Genesis hará su debut en la tradicional competencia francesa.
La edición 2026 también tendrá presencia argentina: José María “Pechito” López competirá tanto en las 6 Horas de Spa-Francorchamps como en las 24 Horas de Le Mans, dos de las citas más importantes del calendario del WEC.
Antes de Le Mans, el Mundial de Resistencia tendrá acción este fin de semana con las 6 Horas de Spa-Francorchamps. La actividad comenzará el jueves 7 de mayo con entrenamientos libres, continuará el viernes 8 con clasificación e Hyperpole, y la carrera se disputará el sábado 9 desde las 9:00 de Argentina.
Datos clave
24 Horas de Le Mans 2026
Edición: 94ª
Fecha: 11 al 14 de junio
Autos inscriptos: 62
Pilotos: 186
Categorías: Hypercar, LMP2 y LMGT3
Hypercar: 18 autos
LMP2: 19 autos
LMGT3: 25 autos
Argentina tiene dos ganadores absolutos de Le Mans: José Froilán González, vencedor en 1954 con Ferrari, y José María López, ganador en 2021 con Toyota. A ellos se suma Nicolás Varrone, ganador de clase en 2023 con Corvette en LMGTE Am y en 2024 con AF Corse en LMP2 Pro-Am. Oscar Larrauri logró un 2° puesto absoluto en 1986 con Porsche 962C, mientras que Reutemann, Fangio, Di Palma, García Veiga, Colapinto y Guerrieri integran la lista de nombres argentinos de mayor impacto deportivo o histórico.
Franco Colapinto corrió una sola vez las 24 Horas de Le Mans: fue en 2021, con 18 años. Franco Colapinto disputó una sola vez las 24 Horas de Le Mans. Fue en la edición 2021, cuando tenía 18 años, dentro de la categoría LMP2.
El argentino compitió con el equipo G-Drive Racing, a bordo del Aurus 01-Gibson, un prototipo basado en el chasis Oreca 07, identificado con el número 26. Sus compañeros de tripulación fueron el ruso Roman Rusinov y el neerlandés Nyck de Vries.
En aquella edición, Colapinto completó 358 vueltas y terminó en el 12° puesto de la clasificación general y 7° en la categoría LMP2, a 13 vueltas del Toyota ganador. Fue su debut en la clásica carrera de resistencia francesa y, hasta ahora, su única participación en Le Mans.
José María “Pechito” López es uno de los argentinos más importantes en la historia reciente de las 24 Horas de Le Mans. Debutó en la carrera en 2017 con Toyota Gazoo Racing y desde entonces acumuló varias participaciones en la clase mayor, primero en LMP1 y luego en Hypercar.
Su resultado más destacado llegó en 2021, cuando ganó la clasificación general de Le Mans con el Toyota GR010 Hybrid número 7, junto al británico Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi. Con esa victoria, López se convirtió en el segundo argentino en ganar la general de Le Mans, después de José Froilán González en 1954.
En total, Pechito registra participaciones con autos Toyota de la máxima categoría y también una experiencia en LMGT3 con Lexus. Sus principales resultados fueron: 1° en 2021, 2° en 2018, 2019, 2022 y 2024, y 3° en 2020. En 2024 volvió al podio absoluto como reemplazante de Mike Conway, compartiendo el Toyota GR010 Hybrid con Kamui Kobayashi y Nyck de Vries; terminaron segundos, a poco más de 14 segundos de la Ferrari ganadora.
En 2025, López compitió en la categoría LMGT3 con el Lexus RC F GT3 del Akkodis ASP Team, junto a Clemens Schmid y Răzvan Umbrărescu. Completaron 340 vueltas y finalizaron 37° en la clasificación general y 5° en LMGT3.
Pechito López tiene una trayectoria de elite en Le Mans: fue ganador absoluto, múltiple podio general y protagonista de Toyota en la era moderna del Mundial de Resistencia.