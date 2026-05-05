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Colapinto volvió al simulador de Alpine tras su mejor resultado en Fórmula 1

El argentino, que viene de terminar 7° en Miami con Alpine, mostró una foto y un video trabajando en la base del equipo. Para qué se usa el simulador y por qué es clave en el desarrollo del auto.

El trabajo de Colapinto cobra especial relevancia.El trabajo de Colapinto cobra especial relevancia.
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Franco Colapinto atraviesa uno de los momentos más importantes desde su llegada a Alpine. Después de completar un sólido fin de semana en el Gran Premio de Miami, donde terminó 7° y consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1, el piloto argentino volvió a mostrarse enfocado en una de las tareas menos visibles, pero más determinantes dentro de un equipo de la Máxima: el trabajo en el simulador.

Este martes, Colapinto compartió en sus redes sociales una foto y un video desde el simulador de Alpine, una herramienta que hoy resulta central para el desarrollo de un auto de Fórmula 1.

Lejos de ser un simple entrenamiento virtual, el simulador funciona como una extensión del monoplaza real: permite probar configuraciones, analizar comportamientos del coche, anticipar problemas y preparar cada detalle antes de salir a pista.

colapintoEl trabajo de Colapinto cobra especial relevancia.

En la Fórmula 1 actual, donde los ensayos están limitados y cada minuto durante un Gran Premio tiene valor estratégico, el simulador se convirtió en una pieza fundamental.

Allí los pilotos pueden trabajar sobre distintos circuitos, practicar referencias de frenado, radios de giro, puntos de aceleración, uso de neumáticos, balance aerodinámico y respuestas del auto ante diferentes condiciones de pista.

Lo que viene

El objetivo no es solamente que el piloto “conozca” un trazado. La verdadera importancia está en la correlación entre lo que ocurre en la base del equipo y lo que después puede aplicarse en el auto real.

Los ingenieros cargan datos aerodinámicos, información del túnel de viento, telemetría y parámetros mecánicos para que el simulador reproduzca, con la mayor precisión posible, el comportamiento del monoplaza.

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En ese contexto, el trabajo de Colapinto cobra especial relevancia. Alpine viene de un fin de semana positivo en Miami, donde el argentino logró meterse entre los diez primeros y terminó reclasificado en el 7° lugar, resultado que además fortaleció su posición dentro del equipo.

El simulador también permite ensayar cambios de puesta a punto sin necesidad de arriesgar tiempo en pista. Por ejemplo, se pueden comparar configuraciones de suspensión, carga aerodinámica, altura del auto, reparto de frenada o estrategias de neumáticos. Luego, los ingenieros analizan si esas variantes pueden trasladarse al coche durante un fin de semana de carrera.

colapinto alpineEl trabajo de Colapinto cobra especial relevancia.

Por eso, cuando un piloto trabaja en la base de Alpine, no lo hace solo. Detrás del simulador hay un grupo de ingenieros encargado de observar datos en tiempo real, comparar vueltas, detectar pérdidas de rendimiento y evaluar qué soluciones pueden servir para el auto principal.

Trabajo conjunto

Esa información puede viajar directamente hacia el circuito y ayudar a tomar decisiones durante prácticas, clasificación o carrera.

Para Colapinto, además, el simulador tiene un valor doble. Por un lado, le permite mantenerse activo, fino y conectado con el comportamiento del Alpine. Por otro, lo consolida como una pieza útil para el desarrollo del equipo en una etapa en la que cada décima puede marcar la diferencia.

En una categoría donde las diferencias se miden en milésimas, el simulador se transformó en una herramienta tan estratégica como invisible para el público. Allí se preparan carreras, se prueban soluciones y se anticipan respuestas del auto antes de llevarlas a la pista.

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Colapinto viene de su mejor resultado con Alpine, pero su presente no se explica solo por lo que hizo en Miami: también por este trabajo de base, metódico y silencioso, que puede ayudar al equipo a encontrar el rendimiento que busca.

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