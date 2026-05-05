McLaren se fue de Miami con sensaciones positivas, aunque también con la impresión de haber dejado una oportunidad importante en el camino.
McLaren volvió a pelear arriba en Miami, pero Stella marcó el punto que le costó la victoria
El equipo británico mostró una clara evolución con las mejoras introducidas en el Gran Premio de Miami. Lando Norris ganó el Sprint y luego fue segundo en la carrera principal, aunque Andrea Stella reconoció que la ejecución estratégica dejó escapar una posible victoria.
El equipo de Woking mostró un salto competitivo tras introducir un paquete de mejoras en su monoplaza, pero Andrea Stella admitió que una cuestión de “ejecución y optimización” pudo haberle costado la victoria a Lando Norris en el Gran Premio.
El fin de semana había comenzado de la mejor manera para la estructura británica. Norris consiguió la pole para la carrera Sprint y luego la transformó en su primera victoria de la temporada 2026. Oscar Piastri también acompañó con un gran rendimiento y completó el 1-2 de McLaren en esa prueba corta.
Sin embargo, el panorama cambió parcialmente en la clasificación del sábado para la carrera principal. Mercedes recuperó protagonismo de la mano de Kimi Antonelli, que mostró un fuerte ritmo a una vuelta.
Aun así, McLaren confirmó su avance en carrera: Norris terminó segundo y Piastri fue tercero, en un resultado que devolvió al equipo a la pelea directa por los puestos de privilegio.
Ejecución y estrategia, el punto débil
Stella valoró el progreso de McLaren, especialmente después de un comienzo de temporada irregular. El dirigente italiano había anticipado que el equipo llegaría a Miami con un “coche completamente nuevo”, y el rendimiento pareció respaldar esa expectativa.
“Debido a las mejoras que han ofrecido muchos equipos aquí, en Miami vimos algunos cambios en el panorama competitivo. Sin duda, McLaren, Ferrari y Red Bull Racing recortaron distancias”, analizó.
De todos modos, Stella fue claro al ubicar a Mercedes todavía un paso por delante. Según su mirada, la escudería alemana conserva una ventaja de ritmo puro de algunas décimas, algo que se notó especialmente en la carrera principal.
La clave del Gran Premio estuvo en la estrategia de boxes. McLaren decidió llamar a Norris una vuelta después que Mercedes hiciera detener a Antonelli. Esa diferencia le permitió al joven piloto ejecutar el undercut y sostener la posición por delante del británico.
“Cuando las cosas están tan ajustadas, la ejecución, adaptación y optimización pueden convertirse en el factor decisivo”, señaló Stella, quien también reconoció pérdidas de tiempo en el pit lane como un factor determinante.
Un salto competitivo que invita al optimismo
Más allá de la chance perdida, McLaren se retiró de Miami con un balance alentador. El equipo sumó más puntos en un solo fin de semana que en las tres carreras anteriores y confirmó que las mejoras introducidas tuvieron impacto directo en el rendimiento.
Stella destacó ese crecimiento y anticipó que todavía hay nuevas actualizaciones en camino. Para McLaren, el resultado en Estados Unidos puede marcar un punto de inflexión en la temporada, especialmente si logra sostener este nivel y corregir los detalles que le impidieron quedarse con la victoria.
El análisis final deja una conclusión clara: McLaren volvió a estar en condiciones de pelear carreras, pero en una Fórmula 1 cada vez más ajustada, no alcanza solo con tener un auto competitivo. La diferencia también se construye en la estrategia, en la velocidad de reacción y en la ejecución del equipo.
En Miami, Norris y Piastri subieron al podio y McLaren confirmó que dio un paso adelante. Pero, al mismo tiempo, Stella dejó en claro que para convertir ese progreso en triunfos, el margen de error deberá ser mucho más pequeño.