Fórmula 1

McLaren volvió a pelear arriba en Miami, pero Stella marcó el punto que le costó la victoria

El equipo británico mostró una clara evolución con las mejoras introducidas en el Gran Premio de Miami. Lando Norris ganó el Sprint y luego fue segundo en la carrera principal, aunque Andrea Stella reconoció que la ejecución estratégica dejó escapar una posible victoria.