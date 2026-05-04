Fórmula 1

Kimi Antonelli y el vértigo de crecer demasiado rápido

El joven italiano ganó en Miami, sumó su tercera victoria consecutiva y empezó a cambiar el mapa interno de Mercedes. Con apenas 19 años, ya no corre como una promesa: corre como alguien dispuesto a discutir el presente de la Fórmula 1.