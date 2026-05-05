Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la escena de la Fórmula 1. Luego de su buen rendimiento en el Gran Premio de Miami, el piloto argentino fue reconocido por la propia categoría como una de las figuras del fin de semana en los tradicionales Power Rankings.
La Fórmula 1 puso a Colapinto entre las figuras del GP de Miami
El argentino fue tercero en los Power Rankings oficiales tras un fin de semana sólido con Alpine, en el que volvió a superar a Pierre Gasly.
El ranking, elaborado después de cada fecha por un panel de especialistas, evalúa el rendimiento individual de los pilotos durante todo el fin de semana y busca dejar de lado, en la medida de lo posible, el potencial del auto. En Miami, Colapinto apareció entre los tres mejores, por detrás de Kimi Antonelli y Lando Norris.
La Fórmula 1 destacó que el argentino fue “una de las estrellas del fin de semana” en el Miami International Autodrome. Colapinto logró meterse en el top 10 en la clasificación Sprint, en la carrera Sprint, en la clasificación principal y también en el Gran Premio, en una actuación que confirmó su crecimiento dentro de Alpine.
Además, el argentino largó por delante de Pierre Gasly en las dos carreras del fin de semana, un dato relevante por tratarse de su compañero de equipo y de un piloto con mayor experiencia en la categoría. Esa comparación interna refuerza el valor de lo realizado por Colapinto en Estados Unidos.
El primer lugar del ranking fue para Kimi Antonelli, quien volvió a completar un fin de semana dominante con Mercedes. El italiano consiguió su tercera pole position consecutiva y la transformó en su tercera victoria seguida en un Gran Premio, resultado que le permitió ampliar su ventaja al frente del campeonato.
Lando Norris quedó segundo después de un gran trabajo con McLaren. El británico había comenzado el fin de semana con pole y victoria en la Sprint, y luego remontó hasta el segundo puesto en la carrera principal para presionar a Antonelli en el cierre.
Colapinto, en tanto, compartió protagonismo con varios nombres fuertes de la parrilla. Max Verstappen apareció cuarto en la evaluación, luego de mostrar una mejora con el Red Bull actualizado, mientras que Sergio “Checo” Pérez fue destacado por su rendimiento con Cadillac, equipo que llevó a Miami su primer paquete importante de mejoras en su temporada debut.
El reconocimiento llega en un momento importante para el argentino, que busca consolidarse en la Fórmula 1 y ganar terreno dentro de Alpine. Su paso por Miami dejó señales alentadoras: regularidad, velocidad en clasificación y capacidad para sostenerse en zona de puntos durante un fin de semana completo.